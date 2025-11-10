धक्कादायक ! हॉटेलमधून निघताना लागला धक्का: तरुणाची चाकू भोसकून हत्या, डोंबिवली हादरली
हॉटेलमधून निघताना धक्का लागल्याच्या किरकोळ वादातून मारेकऱ्यांनी तरुणाला चाकून भोसकून ठार केलं. ही घटना डोंबिवलीतील हॉटेलसमोर रविवारी मध्यरात्री घडली.
Published : November 10, 2025 at 6:12 PM IST
ठाणे : हॉटेलमध्ये जेवणासाठी जात असतानाच धक्का लागल्याच्या वादातून चार जाण्याच्या टोळीनं तरुणाची चाकू भोसकून हत्या केली. ही घटना डोंबिवली एमआयडीसीतील मालवण किनारा हॉटेलच्या दारात रविवारी रात्री बारा वाजताच्या सुमारास घडली आहे. आकाश भानू सिंग (38) असं हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. याप्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करून चार अज्ञात हल्लेखोराचा पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे शोध सुरु केला, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीपान शिंदे यांनी दिली आहे.
हॉटेलच्या दारातच तरूणाची चाकू भोसकून हत्या : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "मृत आकाश भानू सिंग हा डोंबिवली पूर्वेतील गोग्रासवाडीतील सरोवर बार जवळील सुरेश पाटील इमारतीत कुटुंबासह राहतो. मृत आकाश सिंग नवी मुंबईतील एका कॉल सेंटरमध्ये कामाला होता. त्यातच रविवारी रात्री बारा वाजण्याच्या सुमरास तो मित्रासोबत डोंबिवली एमआयडीसीतील हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेला. यावेळी अज्ञात आरोपी हे हॉटेलमधून जेवणकरून निघाले होते. तर आकाश हा जेवणासाठी हॉटेलमध्ये शिरत असतनाच आरोपींना त्याचा धक्का लागला. आपणास धक्का का मारला, असा जाब अज्ञात आरोपीनं करून मृत आकाश याला शिवागीळ करत मारहाण करून जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. आपला चुकून धक्का लागला, आपण हेतुपुरस्सर धक्का दिलेला नाही, असं आकाश आणि त्याचे मित्र आरोपीला सांगत होते. मात्र चारही आरोपी ऐकण्यास तयार नव्हते."
रस्त्यावर नेऊन केली मारहाण अन् मग . . .: "आरोपीनं काही साथीदारांना हॉटेल मालवण किनारा इथं बोलावून घेतलं. या चौघांनी मिळून आकाश सिंग याला हॉटेलमधून खेचून सार्वजनिक रस्त्यावर नेलं. तिथं त्याला बेदम मारहाण करत त्याच्या सर्वांगावर चाकूनं सपासप वार करून त्याला ठार मारलं. चारही मारेकरी बेभान झाल्यानं आकाशच्या बचावासाठी कोणीही पुढं आलं नाही. सुनील कागले यांनी हिम्मत करून आकाश सिंग याच्या बचावासाठी प्रयत्न केला. या घटनेची माहिती मिळताच मानपाडा पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. मृत आकाशच्या भावाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी फरार आरोपींचा शोध सुरू केला," अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीपन शिंदे यांनी दिली आहे.
