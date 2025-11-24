अजित पवार यांनी केलं शरद पवार यांच्या विजयाचं आवाहन, प्रचार सभेत एकाचा गोंधळ; वाचा नेमकं काय घडलं
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या कंधार येथील सभेत एका व्यक्तीने जोरदार घोषणाबाजी केली. यावर अजित पवार यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली.
Published : November 24, 2025 at 8:25 PM IST
नांदेड : राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांचे पडघम वाजयला सुरुवात झाली असून आता प्रचार जोर धरत आहे. स्थानिक नेत्यांच्या राजकीय भविष्यासाठी आता बडे नेतेही मैदानात उतरले आहेत. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या कंधार येथील प्रचार सभेत गोंधळ झाल्याची घटना घडली आहे.
'काय कोणाची सुपारी घेऊन आला का?' : अजित पवार यांचं भाषण सुरू असताना, एका व्यक्तीने आरक्षणाच्या वर्गीकरणावर बोलण्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली, ज्यामुळं सभेत काहीकाळ तणाव निर्माण झाला. यावर अजित पवार यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "काय कोणाची सुपारी घेऊन आला का?." या प्रकारानंतर पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेतलं आणि सभेच्या बाहेर नेलं. हा गोंधळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराच्या प्रचार सभेदरम्यान झाला. सध्या ती व्यक्ती पोलिसांच्या ताब्यात असल्याची माहिती मिळाली आहे.
"आम्हाला मतदान करा नाहीतर आम्ही लाडकी बहीण योजना बंद करून असं काहीजण अपप्रचार करत आहेत. पण माझ्या लाडक्या बहिणींनो घाबरू नका, हा तुमचा भाऊ तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. लडकी बहीण योजना बंद होणार नाही." - अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
कंधारच्या विकासासाठी मदत आम्ही करू : "कंधार ही ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक नगरी आहे. या शहराला स्वातंत्र्य लढ्याचा वेगळा वारसा आणि इतिहास लाभलेला आहे. कंधार आणि लोहा ह्या दोन्ही ठिकाणच्या मतदारांनी आमच्या उमेदवारांना आशीर्वाद द्यावा, त्यांना मोठ्या मताधिक्यानं विजयी करावं. जनकल्याणाच्या कार्यात आमचे उमेदवार कुठेही कमी पडणार नाहीत." राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कंधार नगराध्यक्ष पदाचे अधिकृत उमेदवार स्वप्नील (हनुमंत) विश्वनाथ लुंगारे, लोहा नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार शरद पवार आणि नगरसेवक पदाचे सर्व उमेदवार यांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत उपस्थितांना संबोधित करताना अजित पवार यांनी भावना व्यक्त केल्या.
