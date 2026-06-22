पोलीस खबऱ्या असल्याच्या संशयावरून इसमाची हत्या, काही तासांत 3 आरोपी अटकेत
मृतक हे पोलिसांना मदत करत असल्याच्या संशयावरून हत्या केल्याची कबुली आरोपींनी दिल्याची माहिती लकडगंज पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक मुकुंद कवाडे यांनी दिली आहे.
Published : June 22, 2026 at 9:25 PM IST
नागपूर- नागपूर शहरातील लकडगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मालधक्का परिसर, रेल्वे स्टेशनजवळील निर्जन ठिकाणी एका इसमाचा मृतदेह आढळून आला होता. मृतकची ओळख पटलेली नव्हती. मृतकच्या डोक्यावर आणि मानेवर धारदार शस्त्राने वार केल्यामुळे गंभीर स्वरूपाच्या जखमा दिसत होत्या. त्यावरून हा हत्येचाच प्रकार असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे लकडगंज पोलिसांनी तात्काळ पंचनामा केल्यानंतर लगेच तपासास सुरुवात केली. लकडगंज पोलिसांनी संशयाच्या आधारे तिघांना ताब्यात घेऊन कसून चौकशी केल्यानंतर आरोपींनी हा गुन्हा मान्य केलाय. मृतक हे पोलिसांना मदत करत असल्याच्या संशयावरून हत्या केल्याची कबुली आरोपींनी दिल्याची माहिती लकडगंज पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक मुकुंद कवाडे यांनी दिली आहे.
सिंबाच्या मदतीने मृतकाची ओळख पटली - तपासाच्या सुरुवातीलाच मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. पोलिसांनी परिसरातील सुमारे 50 ते 60 मजूर आणि स्थानिक नागरिकांना बोलावून चौकशी करण्यात आली. मात्र, मृत व्यक्तीची ओळखच पटू शकली नाही. त्यानंतर नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या मार्फत कार्यान्वित करण्यात आलेल्या SIMBA (Smart Investigation Management Based Application) याचा वापर करण्यात आला. त्या मृत व्यक्तीचा फोटो त्या अप्लिकेशनमध्ये अपलोड करून शोध घेतला असता मृतकाची ओळख अब्दुल रहीम उर्फ रम्यु, वय अंदाजे 38 वर्षे, राहणार शांतीनगर, नागपूर अशी पटली. त्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांना संपर्क करून पोलीस ठाण्यात बोलाविण्यात आले आणि ओळख निश्चित करण्यात आली.
संशयाच्या आधारे तिघांना अटक, गुन्हा केला मान्य - पोलीस तपासदरम्यान मृतकाच्या नातेवाईकांनी सर्वात आधी परशेवर उर्फ ईश्वर उर्फ पेलू उर्फ पप्पू, संतोष पटेल आणि त्यांचे इतरही सहकारी यांच्यावर संशय व्यक्त केलाय. लकडगंज पोलीस आणि गुन्हे शाखेच्या युनिट क्रमांक 3 च्या पथकांनी संयुक्तरीत्या तपास करून अवघ्या तासाभरात संशयितांना ताब्यात घेतले. आरोपींकडे कसून चौकशी केली असता त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिलीय.
पोलिसांचा मदतगार असल्याच्या संशयावरून हत्या - तपासात निष्पन्न झाले की, आरोपी आणि मृतक हे एकमेकांचे परिचित असून, चोरी आणि घरफोडीच्या गुन्ह्यांशी संबंधित होते. आरोपींना असा संशय होता की मृतक त्यांच्या बेकायदेशीर हालचालींची माहिती पोलिसांना देत आहेत. या संशयातून आरोपींनी कट रचून मालधक्का परिसरात नेऊन धारदार शस्त्राने वार करून त्याचा खून केला. या प्रकरणात तिन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली असून, गुन्ह्यात वापरलेले शस्त्र आणि इतर पुरावे जप्त करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. पुढील तपास पोलीस ठाणे लकडगंज करीत आहे.
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