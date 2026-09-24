मुलांच्या भांडणाचा कुटुंबावर सूड ; लोखंडी रॉडनं हल्ला: एक ठार, न्यायालयानं मारेकऱ्यांना ठोठावली पोलीस कोठडी
मुलांच्या खेळण्याच्या कारणावरून सुरू झालेल्या किरकोळ वादाचं पर्यवसान दोन कुटुंबांतील हिंसक हाणामारीत झालं. या हल्ल्यात डोक्याला गंभीर दुखापत झालेल्या ३६ वर्षीय तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Published : September 24, 2026 at 1:34 PM IST
नागपूर : लहान मुलांच्या खेळण्याच्या कारणावरून सुरू झालेल्या किरकोळ वादाचं पर्यवसान दोन कुटुंबांतील हिंसक हाणामारीत झालं. या हल्ल्यात डोक्याला गंभीर दुखापत झालेल्या ३६ वर्षीय तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. वाठोडा परिसरातील मानवशक्तीनगर येथील शाहबाज इशाक शेख असं मृताचं नाव आहे. या प्रकरणी वाठोडा पोलिसांनी दाम्पत्यासह तिघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे. न्यायालयानं या आरोपींना 26 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावली आहे. शाहबाज हे बेकरीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री तयार करण्याचं काम करत होते. त्यांच्या कुटुंबाचा ते एकमेव आधार होते. या घटनेमुळे कुटुंबावर मोठा आघात झाला आहे.
मुलांच्या खेळण्यावरून सुरू झाला वाद : शाहबाज यांची बहीण गुलनाज अफरीन इम्रान खान (३३) यांच्या मुलांचा सोमवारी खेळताना रुबिना अन्सारी यांच्या मुलांसोबत वाद झाला. या वादातून इम्रान अन्सारी (४०) आणि त्याची पत्नी रुबिना अन्सारी (३८) यांनी गुलनाज यांच्या एका मुलाला कथितरीत्या चापट मारली. मुलाला मारहाण केल्याचं समजल्यानंतर गुलनाज आणि त्यांचा भाऊ शाहबाज हे अन्सारी यांच्या एकतानगर येथील घरी जाब विचारण्यासाठी गेले. त्यावेळी दोन्ही कुटुंबांमध्ये जोरदार वाद झाला.
उपचारादरम्यान मृत्यू : वाद वाढल्यानंतर शाहबाज, गुलनाज आणि त्यांचे पती घराकडं परतत असताना आरोपींनी त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. आरोपींनी लोखंडी रॉडनं तिघांनाही मारहाण केली. या हल्ल्यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानं त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात ( मेडिकल) दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला.
तिघांना अटक, तपास सुरू : या घटनेनंतर वाठोडा पोलिसांनी गुन्ह्याचं स्वरूप बदलून हत्येचा गुन्हा दाखल केला. गुलनाज यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी इम्रान अन्सारी, रुबिना अन्सारी आणि वाहिद अन्सारी (३५) या तिघांना अटक केली. तिन्ही आरोपींना बुधवारी दुपारी न्यायालयात हजर करण्यात आलं. न्यायालयानं त्यांना २६ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.
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