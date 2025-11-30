होमगार्ड पतीनं श्रद्धांजली स्टेट्स ठेवत पत्नी, दोन चिमुकल्यांची केली हत्या अन् मग उचललं टोकाचं पाऊल
होमगार्ड पतीनं मोबाईलवर भावपूर्ण श्रद्धांजलीचं स्टेटस ठेवत पत्नी आणि मुलांची हत्या केली. त्यानंतर त्यानंही आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली.
Published : November 30, 2025 at 7:17 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 7:32 PM IST
नाशिक : पतीनं सोशल माध्यमावर श्रद्धांजलीचं स्टेटस ठेवत पत्नी आणि दोन मुलांना संपवलं, त्यानंतर आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना देवळा तालुक्यातील फुले माळवाडी शिवारात आज सकाळी उघडकीस आहे. एकाच कुटुंबातील चार जण मृतावस्थेत आढळल्यानं नागरिकांना मोठा हादरा बसला आहे. 40 वर्षीय तरुणानं आत्महत्या केल्याचं दिसून आलं. तर पत्नी, एक मुलगा आणि एक मुलगी यांचा मृतदेह झोपलेल्या अवस्थेत असल्याचं प्रथम दर्शनी समोर आलं. आत्महत्येपूर्वी तरुणानं आपल्या मोबाइलमध्ये "श्रद्धांजली" स्टेट्स ठेऊन आत्महत्या केली. मात्र या सर्वांच्या मृत्यूचं कारण अद्याप कळू शकलेलं नाही. हसतं खेळतं कुटुंब उद्ध्वस्त झाल्यानं देवळा तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.
देवळा तालुक्यातील फुले माळवाडी या गावातील होमगार्ड गोविंद शेवाळे याने मोबाईलवर श्रद्धांजली असं स्टेट्स ठेऊन जीवन संपलं आहे. गोविंद शेवाळे यानं आधी पत्नी, मुलगा आणि मुलीला मारलं आणि नंतर आत्महत्या केली आहे. बहुदा आर्थिक विवेंचनेतून गोविंद यानं हे पाऊल उचललं असावं असा प्राथमिक अंदाज आहे.आम्ही याचा सखोल तपास करत आहोत. - सार्थक नेहेते, पोलीस निरीक्षक देवळा पोलीस ठाणे
पतीनं श्रद्धांजली स्टेट्स ठेवत केली आत्महत्या : नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील फुले माळवाडी इथं राहणारे गोविंद बाळू शेवाळे (वय 40) यांचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला आहे. तर त्यांची पत्नी कोमल गोविंद शेवाळे (वय 35) खुशी गोविंद शेवाळे (वय 8) आणि शाम गोविंद शेवाळे (वय दीड वर्ष) यांचे मृतदेह पलंगावर झोपलेल्या अवस्थेत आढळून आले. या घटनेची माहिती मिळताच देवळा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करत अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
फॉरेन्सिक टीम करणार तपास : "सामूहिक आत्महत्येच्या घटनेच्या तपासासाठी नाशिक विभागीय फॉरेन्सिक टीमला बोलवण्यात आलं होतं. पोलिसांकडून पंचनामा करण्यात आला आहे. मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी ग्रामीण रुग्णालयात पाठवले आहेत. कुटुंबानं असा टोकाचा निर्णय का घेतला ? याबाबत अद्याप कारण समोर आलेलं नाही," अशी माहिती देवळा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सार्थक नेहेते यांनी दिली आहे.
मोबाईलवर भावपूर्ण श्रद्धांजली स्टेट्स : गोविंदा शेवाळे यांनी हे टोकाचं पाऊल उचलण्यापूर्वी शनिवारी रात्री उशीरा पत्नी, दोन्ही मुलांना जेवणातून काही विषारी द्रव्य खाऊ घातलं. त्या तिघांचा रात्री उशीरा झोपेतच मृत्यू झाला. हा प्रकार पाहून गोविंद यानं रविवारी सकाळी व्हॉट्स अॅपवर ‘भावपूर्ण श्रद्धांजली’ असं स्टेट्स टाकलं. हे स्टेट्स शेवाळे यांच्या लहान भावानं पाहिलं आणि त्याला काहीतरी अनुचित घडल्याची शंका आली. याची खातरजमा करण्यासाठी त्यानं तत्काळ इतर नातेवाईकांना माहिती दिली. नातेवाईक शेवाळे कुटुंबीयांच्या घरी पोहोचल्यावर शेवाळे यांची पत्नी आणि मुलं झोपलेल्या अवस्थेत, तर शेवाळे यांनी गळफास घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला.
शांत कुटुंब म्हणून ओळख : शेवाळे यांच्या शेजाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेवाळे कुटुंब साधं, शांतपणे जगणारं म्हणून ओळखलं जात होतं. मात्र गेल्या काही महिन्यांत घरातील आर्थिक आणि वैयक्तिक स्वरूपाचे ताण वाढल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये होती. पोलिसांनी मात्र कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यास नकार देत सर्व घटकांवर तपास सुरू ठेवला आहे. कुटुंबातील सदस्यांचे मोबाईल फोन, गोविंदानं केलेलं स्टेटस, तसेच मृतदेहांच्या स्थितीचा अभ्यास करूनच पुढील दिशा स्पष्ट होईल, असं पोलिसांनी सागितलं.
टीप : आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुम्हाला आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - ०४४२४६४००५० (२४x७ उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन ९१५२९८७८२१ वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी ८ ते रात्री १० पर्यंत उपलब्ध).
