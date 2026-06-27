मुंबईतील मोहरम मिरवणुकीत घातपाताचा मोठा कट उधळला; ‘पेन किलर’ सांगून उंदीर मारण्याच्या गोळ्यांचं वाटप
मुंबईमधील भायखळा परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली. मोहरमच्या मिरवणुकीत एका व्यक्तीने पेन किलरच्या गोळ्या सांगून उंदीर मारण्याच्या गोळ्यांचं वाटप केलं.
Published : June 27, 2026 at 6:55 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 7:17 PM IST
मुंबई : मोहरमच्या मिरवणुकीदरम्यान मुंबईत मोठा अनर्थ घडवण्याचा आणि लोकांचे प्राण धोक्यात आणण्याचा एक धक्कादायक कट मुंबई पोलिसांनी अत्यंत सतर्कतेने उधळून लावला आहे. पोलिसांनी या कारवाईत तब्बल 14 हजार 900 विषारी कॅप्सूल जप्त केल्या असून, या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेला आरोपी पुण्याचा रहिवासी असल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईमुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली असून, सुरक्षा यंत्रणा कमालीच्या सतर्क झाल्या आहेत. यात दहशतवादी घातपाताचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबई पोलिसांच्या सतर्कतेमुळं उधळला डाव : दक्षिण मुंबईतील भायखळा परिसरात सुरू असलेल्या मोहरमच्या मिरवणुकीत या गोळ्यांचं वाटप करणाऱ्या आरोपीला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून 14 हजार 900 विषारी गोळ्या जप्त करण्यात आल्यात. या गोळ्यांच्या सेवनामुळं काही तरुणांची प्रकृती बिघडली असून, एकाची प्रकृती गंभीर असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती मुंबई पोलीस उपायुक्त जयंत मीणा यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
विषारी गोळ्या तयार केल्याची धक्कादायक कबुली : पोलीस उपायुक्त जयंत मीणा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "या प्रकरणी अटक करण्यात आलेला फैय्याज प्रेमजी (39) हा मूळचा पुण्यातील विमाननगर परिसरातील रहिवासी आहे. पोलिसांनी आरोपीच्या घराची झडती घेतली असता, त्याच्याकडं तब्बल 14 हजार 900 तयार कॅप्सुल आढळून आल्यात. फैय्याजनं एकाचवेळी अनेक नागरिकांना मोठी हानी पोहोचवण्याच्या हेतूनं ऑनलाईन मागवलेलं 50 किलो 'झिंक फॉस्फाईड' हे विषारी रसायन आणि 30 हजार 000 कॅप्सूलच्या ऑर्डरचे पुरावे सापडलेत. या आरोपीनं प्रत्येक कॅप्सुलमध्ये एक ग्रॅम झिंक फॉस्फाईड मिक्स करून या विषारी गोळ्या तयार केल्याची धक्कादायक कबुली दिली."
'लोन वुल्फ अटॅक'चा प्रकार असल्याचा पोलिसांना संशय : सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या आरोपीनं गेल्यावर्षी इराण आणि इराक या देशांचा दौरा केल्याची माहिती समोर आलीय. त्यामुळं या कृत्यामागे त्याचा नक्की काय हेतू होता? आरोपीचे काही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनशी कनेक्शन आहे का?, या दिशेनं आता मुंबई पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. आरोपीनं एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विषारी गोळ्या का तयार केल्या?, यामागे त्याचा नेमका हेतू काय होता? या सर्व बाजूंनी मुंबई पोलीस कसून तपास करत असल्याचं उपायुक्त मीणा यांनी स्पष्ट केलं. प्राथमिक तपासात या घटनेमागे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या 'लोन वुल्फ अटॅक' (ज्यामध्ये एकच व्यक्ती कोणाच्याही मदतीशिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना टार्गेट करून मोठा हल्ला करतो) असा काही भयंकर प्रकार तर नाही ना? या दिशेनंही तपास सुरू आहे. याबद्दल अधिक माहिती देताना पोलीस उपायुक्त जयंत मीना यांनी सांगितलं, "आरोपीने ठराविक लोकांना टार्गेट करत मोठी हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशानं ऑनलाईन पद्धतीनं तब्बल 30 हजार रिकाम्या कॅप्सूल आणि 'झिंक फॉस्फाईड' ऑर्डर केलं होतं."
कशी झाली फैय्याजला अटक? : शुक्रवारी पार पडलेल्या मोहरमच्या मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या काही लोकांना तीव्र पोटदुखी आणि उलट्यांचा त्रास सुरू झाला. या सर्वांनी या गोळ्यांचं सेवन केल्याचं समजताच या लोकांनी इतरांच्या मदतीनं रात्रीच पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. चौकशी केल्यानंतर पोलिसांना कळलं की, मिरवणुकीत सहभागी झालेल्यांना एक व्यक्ती पेन किलरच्या नावाखाली या गोळ्या मोफत वाटत होती. त्यामुळं गोळ्या वाटणाऱ्या व्यक्तीवर संशय आल्यानंतर भायखळा पोलिसांनी तातडीनं तपासाची चक्र फिरवली. आरोपीचा मोबाईल नंबर लोकेशनच्या आधारे शोधून रात्रीच त्याला त्याच्या घरातून ताब्यात घेतलं. त्यावेळी त्याच्या घरातील झडतीत 15 हजार कॅप्सूल आणि जवळपास 50 किलो उंदीर मारण्याचं विषारी औषध (झिंक फॉस्फाईड) जप्त करण्यात आलं. जर या सर्व गोळ्या लोकांमध्ये वाटल्या गेल्या असत्या तर शेकडो नागरिकांचा जीव धोक्यात आला असता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सुरूवातीच्या चौकशीत या केवळ 'पेन किलर' गोळ्या असल्याचं सांगून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, यात घातपाताची शक्यता असल्यानं मुंबई पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी सुरू केली.
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