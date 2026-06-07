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मुंबई लाईव्ह म्युझिक कॉन्सर्टदरम्यान एका व्यक्तीचा मृत्यू; पोलिसांचा तपास सुरू!

एका म्युझिकल कॉन्सर्टमध्ये 28 वर्षीय तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे, यामुळे एकच खळबळ उडालीय.

Tardeo Police Station
ताडदेव पोलीस ठाणे (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 7, 2026 at 3:18 PM IST

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मुंबई - मुंबईतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे एका म्युझिकल कॉन्सर्टमध्ये 28 वर्षीय तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे, यामुळे एकच खळबळ उडालीय. वरळी डोम येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

सर्व बाजूने तपास सुरू : मुंबईतील एनएससीआय वरळी डोम येथे लाईव्ह म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त समोर येत आहे. मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास मुंबई पोलीस करत आहेत. या कार्यक्रमाला हजारो प्रेक्षक उपस्थित होते. पोलिसांनी मृत्यूचे कारण निश्चित करण्यासाठी वैद्यकीय अहवाल व इतर पुरावे तपासायला सुरुवात केली आहे. तरी अधिक मद्यप्राशनामुळे 28 वर्ष व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे समोर येत आहे. मृत्यूचे खरे कारण अंतिम अहवाल समोर आल्यावरच समजणार आहे. पण तत्पूर्वी पोलीस सर्व बाजूने तपास करत आहेत.

वृषभ माहीम येथील रहिवासी : वृषभ महेंद्र गांगुर्डे असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. वृषभ हा 28 वर्षे असून तो माहीम येथील रहिवासी आहे. ऋषभ याच्यासोबत प्रज्ञान रे, वय वर्ष 28 या ओडिसा येथे राहणाऱ्या मुलीला देखील अति मद्यप्राशन केल्यामुळे त्रास झाला होता. दोघांनाही तात्काळ रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. सध्या प्रज्ञानाची स्थिती स्थिर असून वृषभ याचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे ताडदेव पोलिसांनी वरळी डोम येथील या म्युझिक कॉन्सर्टची परवानगी नाकारली होती, असे वृत्त समोर येत आहे. गोरेगाव नेस्को म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये जो प्रकार घडला त्यानंतर वरळी डोम येथील म्युझिक कॉन्सर्ट परवानगी नाकारली होती, असे समोर येत आहे. मात्र वरिष्ठ पातळीवरून या कॉन्सर्टला परवानगी मिळाल्याचेही समजत आहे. याविषयी लवकरच अधिकृत माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.

इथली परिस्थिती अतिशय भयानक : दुसरीकडे याविषयी बोलताना एन. ए. सीएलचे क्लब मेंबर्स सुरेंद्र दुग्गल म्हणाले की, ज्यावेळेस या ठिकाणी कॉन्सर्ट झाला, त्यानंतरची इथली परिस्थिती अतिशय भयानक होती. मोठ्या प्रमाणावर तरुणाई येथे जमली होती. हा कार्यक्रम झाल्यानंतर या ठिकाणी अनेक तरुण शुद्धीत नसतात. अशा वेळी घडलेल्या प्रकारासाठी मॅनेजमेंटला दोषी धरले पाहिजे. याचबरोबर पोलिसांनी त्यांना परवानगी दिलीच कशी? असा सवालही उपस्थित होत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, संबंधित महिलेने दिलेल्या जबाबावरून त्यावेळी तिने अल्कोहोल (मद्य) आणि एनर्जी ड्रिंक्सचे सेवन केले होते. कोणत्याही अंमली पदार्थाचे (ड्रग्ज) सेवन केल्याचे समोर आलेले नाही. मृत व्यक्तीच्या मृत्यूबाबत पुढील तपास सुरू आहे. कार्यक्रमस्थळाच्या आतील सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची तपासणी करत आहोत.

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TAGGED:

LIVE MUSIC CONCERT
MAN DIES
मुंबई पोलीस
MUMBAI POLICE DRUGS ACTION

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