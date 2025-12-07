ETV Bharat / state

२०१५ च्या केदारनाथमधील पूरामध्ये मृत घोषित व्यक्ती निघाला जिवंत; पुण्यातील मनोरुग्णालयाकडून 'त्या' रुग्णाचं कौटुंबिक पुनर्वसन

केदारनाथच्या पुरामुळं अनेकांचा मृत्यू तर शेकडो लोक बेपत्ता झाले. यात शिवमचा समावेश होता. मृत समजून नातेवाईकांनी प्रतिकात्मक अंत्यसंस्कार केले. परंतु शिवम पुण्यात असल्याचं समोर आलंय.

केदारनाथ पूर परिस्थिती (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 8:17 PM IST

Updated : December 7, 2025 at 8:31 PM IST

पुणे : एखाद्या चित्रपटात एखादा हिरोचा मृत्यू होतो आणि तो अखेरच्या क्षणी जिवंत होतो, असा सीन असतो. अशा प्रकारच्या एखाद्या चित्रपटाच्या क्लायमेक्सलाही लाजवेल अशी घटना पुण्यात घडली आहे. 2015 साली केदारनाथ इथं झालेल्या पुरात अनेक जण वाहून गेले होते. या घटनेत शिवमही वाहून गेला. बचाव पथकांनी आणि इतर संस्थांनी मदतकार्य राबवलं. परंतु त्यावेळी त्याची माहिती मिळाली नाही. हताश झालेल्या कुटुंबीयांनी आपल्या भावनांना आवर घालून त्याचे प्रतिकात्मक अंत्यसंस्कार केले. परंतु चित्रपटात येणाऱ्या कलाटणीसारखी कलाटणी शिवमच्या आयुष्यात आली. केदारनाथमध्ये झालेल्या घटनेनंतर तब्बल 10 वर्षांनी शिवम पुण्यात आढळला. पुण्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयाकडून प्रथमच बंदी मनोरुग्णाचं कौटुंबिक पुनर्वसन करण्यात आलं.

केदारनाथमध्ये झालेल्या प्रलायात अनेक भाविक बेपत्ता : 2015 साली हजारो भाविक केदारनाथाचं दर्शन घेण्यासाठी गेले होते. केदारनाथमध्ये अचानक मुसळधार पावसानं हजेरी लावली. पावसामुळं केदारनाथ मंदिर परिसरासह सर्वत्र हाहाकार उडाला. झुळझूळ वाहणाऱ्या नद्यांनी अचानक रौद्र रूप धारण केलं. या घटनेत मंदिर परिसरात असणाऱ्या अनेक हॉटेल चालक, व्यावसायिक आणि अनेकांचं मोठं नुकसान झालं. पावसात अनेक भाविक प्रचंड प्रवाहासोबत आलेल्या पाण्यामध्ये वाहून गेले. तर काही भाविकांचा मृत्यू झाला, तर अनेक भाविक बेपत्ता झाले.

कायदेशीर लढ्यानंतर शिवमचं पुनर्वसन : काही वर्षांनी छत्रपती संभाजीनगर चोरीच्या घटनेत एका आरोपीला अटक केली. त्या आरोपीचं नाव शिवम होतं. यानंतर शिवमला न्यायालयात हजर केलं. त्यावेळी त्याला मानसिक आजार असल्याचं समोर आलं. यानंतर त्याला पुण्यातील प्रादेशिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तिथं त्याचावर उपचार करण्यात आले आणि कायदेशीर लढ्यानंतर त्याचं कौटुंबिक पुनर्वसन करण्यात आलं.

शिवमसोबत संवाद साधताना येत होती अडचण : "पुण्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालय इथं प्रथमच शिवमला छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी 27 ऑक्टोबर 2021 साली उपचारासाठी दाखल केलं. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेनुसार विविध गुन्ह्यांची नोंद होती. या रुग्णाची माहिती घेत असताना रुग्णालयाच्या रोहिणी भोसले यांनी त्याच्यासोबत संवाद साधला. शिवम हा पहाडी हिंदी भाषिक होता. त्यामुळं त्याच्यासोबत संवाद साधत असताना भाषेची अडचण येत होती. तेव्हा रोहिणी भोसले यांनी त्याला शिक्षणाबद्दल विचारलं. यावेळी शिवमनं "प्रेम विद्यालय, रूरकी गाव, हरिद्वार" असं सांगितलं. ही माहिती मिळाल्यानंतर रोहिणी भोसले यांनी शिवमच्या गावाचा शोध लावला. यातून त्यांनी गावातील पोलीस स्टेशनचा नंबर आणि पत्ता मिळाला," असं येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड यांनी सांगितलं.

शिवमबद्दल कुटुंबीयांना दिली माहिती : "रोहिणी भोसले यांनी संबधित पोलीस स्टेशनला फोनद्वारे आणि पत्र पाठवून संपर्क साधून शिवमबद्दल माहिती सांगितली. यानंतर शिवमच्या नातेवाईकांचा शोध लागला. शिवमच्या भावाशी संवाद साधताना त्यानं सांगितलं की, 2015 साली केदारनाथमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये शिवम वाहून गेला होता. शिवम केदारनाथ येथील मंदिरात सेवा करत होता. तो तिथंच रहात होता. त्याचा शोध नातेवाईक यांनी विविध प्रकारे लावला, पण तो सापडला नाही. सरते शेवटी त्याला नातेवाईक यांनी मृत घोषित केल होतं. रोहिणी भोसले यांनी शिवमवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची आणि मानसिक आजाराची माहिती कुटुंबीयांना दिली. तसंच शिवम आणि कुटुंबीयांना व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून एकत्र आणलं," अशी माहिती डॉ. श्रीनिवास कोलोड यांनी दिली.

अशी झाली शिवमच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया : रोहणी भोसले यांनी शिवमच्या नातेवाईकांशी संपर्क केला. तसंच शिवमच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू केली. प्रथम त्यांनी शिवुर पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षक यांना याबाबत माहिती दिली. यानंतर तत्कालीन पोलीस निरीक्षक यांनी सहकार्य करण्याची त्यांना ग्वाही दिली आणि शिवमच्या पुनर्वसनचा प्रवास सुरू झाला. रोहिणी भोसले यांनी संबंधित अधिकाऱ्याकडं शिवमवर दाखल असलेल्या गुन्ह्याची चार्जशीट मागितली. तेव्हा समजलं की, शिवमच्या नावावर अद्याप चार्जशीट नोंद झालेली नाही. त्यानंतर शिवुर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वैभव अशोक रणखांब यांनी चार्जशीट बनवली. यानंतर शिवमसह गुन्ह्यातील इतरांना चौकशीसाठी न्यायालयात हजर केलं. चौकशीनंतर शिवम निर्दोष असल्याचं समोर आलं. इतर गुन्हेगारांनी शिवमला गुन्ह्यात अडकवण्यासाठी त्यांचं नाव घेतल्याचं समोर आलं. कारण ज्यावेळी गुन्हेगार गुन्हा करण्यासाठी मंदिरात पोहोचले त्यावेळी गुन्हा करताना त्याला गावकऱ्यांनी रंगेहाथ पकडलं. यावेळी त्यांनी शिवम आमच्यासोबत आहे असं सांगितलं. त्यामुळं शिवमला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. यानंतर याप्रकरणाचा तपास करून निर्णय दिला जाईल, असं न्यायालयानं सांगितलं, असा निरोप रोहिणी भोसले यांना कळवण्यात आला. परंतु या प्रक्रियेला सुमारे एक वर्ष पूर्ण झालं होतं. रोहिणी भोसले यांनी वारंवार पत्रव्यवहार व फोनद्वारे संबंधित पोलीस स्टेशन आणि न्यायालयाशी संपर्क साधत होत्या. परंतु शिवमची केस पुढं सरकत नव्हती. त्यावेळी क्रिमिनल वार्डचे निलेश दिघे, मनोरुग्ण तज्ज्ञ परिचारिका यांनी खूप सहकार्य केलं आणि शिवम निराश होऊ नये म्हणून त्याचं सतत समुपदेशन करत राहिले.

...आणि शिवमला कुटुंबीयांकडं केलं सुपूर्द : "शिवमला मानसिक आढावा मंडळ, पुणे यांच्या समोर सादर करण्यात आलं. त्यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष आर. आर. मेहे यांनी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे जिल्हा न्यायालय यांनी सहकार्य करायला सांगितलं. त्यांनी संबधित न्यायालयात पत्रव्यवहार आणि फोनद्वारे सतत संपर्क साधून सहकार्य केलं. परंतु वैजापुरातील न्यायाधीशांची बदली झाली. नवीन न्यायाधीशांनी वेळ मागितला. यात 6 महिन्याचा कालावधी निघून गेला. दरम्यानच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत शिवमचे कुटुंबीय त्याला भेटून जात होते. त्यानी शिवमची केस लढण्यासाठी वकील नियुक्त केले होते. परंतु, प्रतिसाद मिळतं नव्हता. रोहिणी भोसले यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा न्यायालयाशी पत्रव्यवहार केला. यानंतर छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा न्यायालयानं पत्रव्यवहार करून वैजापूर न्यायालयाला याप्रकरणाचा लवकर निर्णय देण्यासाठी आदेश दिला. यानंतर शिवमच्या सुटकेचा न्यायालयानं आदेश दिला. रोहिणी भोसले यांनी शिवमच्या नातेवाईकांना प्रशासकीय बाबी पूर्ण करून सुपूर्द केलं. मागील दोन वर्षात रोहिणी भोसले यांना डॉ. शमा राठोड, डॉ. वर्षा बेडगकर, डॉ. इंगळे, डॉ. अमित गोसावी आणि कविता गाडे आणि रुग्णालयानं खूप सहकार्य केलं," असं मनोरुग्णालयाचे अधिक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड यांनी सांगितलं.

