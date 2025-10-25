ETV Bharat / state

पोलीस ठाण्यात घेतली नाही तक्रार; तरुणानं विधान भवनासमोरील झाडावर चढून केलं आंदोलन, दोन तास प्रशासनाच्या आणले नाकी नऊ

पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करुन न घेतल्यामुळे तरुणानं अनोखं आंदोलन केलं. चक्क विधानभवनासमोरील झाडावर चढून या तरुणानं तब्बल दोन तास प्रशासनाच्या नाकी नऊ आणले.

Man Climb On Tree For Protest
झाडावर चढून अनोखं आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 25, 2025 at 3:44 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 4:09 PM IST

मुंबई : मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणि पावसाळी अधिवेशनात विधानभवनाच्या परिसरात अनेक आंदोलन केली जातात. विविध मागण्यासाठी अनेक सामाजिक संघटना, संस्था किंवा राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आंदोलन करत असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. गेल्यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एका व्यक्तीनं झाडावर चढून आंदोलन केल्याची घटना ताजी आहे. आज पुन्हा एकदा एका व्यक्तीनं विधान भवनाच्या समोर उंच झाडावर चढून तब्बल दोन तास आंदोलन केल्याची घटना समोर आली आहे.

Man Climb On Tree For Protest
खाली उतरवण्यासाठी प्रयत्न करताना अधिकारी (ETV Bharat Reporter)

तब्बल दोन तासानंतर आंदोलकाला उतरवलं खाली : विधान भवनाच्या परिसरात मोठ मोठी कॉर्पोरेट कार्यालयं आहेत. पण आज शनिवार सुट्टीचा दिवस असल्यामुळं परिसरात म्हणावी तेवढी रहदारी आणि लोकांची गर्दी नव्हती. विधान भवनासमोर नेहमी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा असतो. मोठी सुरक्षा यंत्रणा असते. पण या पोलिसांची नजर चुकवत एका आंदोलक सकाळी अकरा वाजण्यास सुमारास विधान भवनाच्या समोरील उंच झाडावर चढला. ही माहिती मिळताच कफ परेड पोलीस ठाण्यातील पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. पोलिसांनी त्या आंदोलकाला खाली येण्यास विनंती केली, मात्र तो आंदोलक आणखी झाडावर वर चढू लागला. यानंतर पोलिसांनी जी तुझी मागणी आहे, त्याचा आपण विचार करु... आणि तुझी समस्या सोडवू पण तू खाली ये अशी विनवणी केली. पोलिसांनी आणि अग्निशमन दलाच्या जवनानी क्रेनच्या मदतीनं आंदोलकाला तब्बल दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर खाली उतरवलं. त्यानंतर उपस्थित जमावानं सुटकेचा नि:श्वास सोडला.

आंदोलकाला पाठवले वैद्यकीय चाचणीसाठी : दुसरीकडं आपल्यावर अन्याय झाला आहे. पोलीस भ्रष्ट आहेत. आपली गाडी चोरीला गेली आहे. मी डोंगरी पोलिसात तक्रार देण्यास गेलो. पण पोलिसांनी तक्रार घेतली नाही. त्यामुळं मी पोलिसांच्या विरोधात आंदोलन करत आहे, असं आंदोलन करणारा व्यक्तीनं मोठमोठ्यां उंच झाडावर चढून सांगत होता. तसेच आपण खाली उडी मारणार, अशी धमकीही देत होता. अखेर पोलीस आणि अग्निशमन दलाला या आंदोलकाला दोन तासानंतर खाली उतरवण्यात यश आलं. मात्र या आंदोलकाकडं आधार कार्ड किंवा कोणतंही ओळखपत्र नाही. त्यामुळं त्याची ओळख पटत नाही. पण तुळजापूर इथून आल्याचं तो सांगत आहे. त्यामुळं सध्या त्याच्या वैद्यकीय चाचणीसाठी रुग्णालयात त्याला पाठवण्यात आलं आहे, अशी माहिती कफ परेड पोलीस स्टेशनमधून देण्यात आली आहे.

डॉक्टरांच्या रिपोर्टनंतर पुढील कारवाई : "जो व्यक्ती झाडावर चढला होता. तो मंतिमंद असल्याचे दिसून येतेय, कारण त्याला स्वत:ला त्याच्या आईचे देखील नाव सांगता येत नाही. यासाठी आम्ही त्याला मेडिकल चेकअपसाठी रुगणालयात पाठवले आहे. डॉक्टरांच्या रिपोर्टनंतर पोलिस पुढील कारवाई करणार आहेत". अशी माहिती कफ परेड पोलिस स्टेशनचे पोलीस ठाणे अमलदार, महेश चपलवार यांनी 'ईटिव्ही भारत'शी बोलताना दिली आहे.

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

