मोबाईल चोरल्याच्या संशयातून हत्या; नवी मुंबईतील माजी नगरसेवकासह एकाला अटक

मोबाईल चोरीच्या संशयातून माजी नगरसेवक आणि त्याच्या सहकाऱ्याने एकाची हत्या केल्याची घटना नवी मुंबईत घडली आहे.

Navi Mumbai Crime
हत्या केल्याच्या आरोपाखाली आरोपीला केली अटक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 8, 2025 at 2:21 PM IST

1 Min Read
नवी मुंबई : मोबाईल चोरीच्या संशयातून नवी मुंबईतील माजी नगरसेवकाने त्याच्या सहकाऱ्याच्या मदतीने एका व्यक्तीचा खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. याप्रकरणी तुर्भे पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. या दोघांना न्यायालयाने 10 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक आबासाहेब पाटील यांनी दिली.


काय आहे प्रकार? : 6 नोव्हेंबर रोजी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास तुर्भे स्टोअर जवळील नवजीवन हायस्कूल येथील सार्वजनिक शौचालयाच्या समोर एक व्यक्ती बेशुद्ध पडलेला होता. या व्यक्तीची हालचाल होत नसून त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांना प्राप्त झाली होती. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असता तो व्यक्ती सुधाकर शेषराव पाटोळे (34) हा बिगारी काम करणारा मजूर असल्याची माहिती मिळाली.

प्रतिक्रिया देताना वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक आबासाहेब पाटील (ETV Bharat Reporter)

"माजी नगरसेवक अर्जुन अडागळे (वय 52) यांचा मोबाईल चोरीला गेला होता. याबाबत त्यांना सुधाकर पाटोळे यांच्यावर संशय होता. यातून त्यांनी विधान मंडला याच्या मदतीने सुधाकर यांना तुर्भे स्टोअर येथील शौचालयाच्या वरती नेलं. त्याठिकाणी सुधाकर यांना डांबून ठेवून सुमारे चार ते पाच तास मारहाण केली. यात त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर मृतदेह रस्त्यालगत आणून टाकला होता. याप्रकरणी तुर्भे पोलीस ठाण्यात माजी नगरसेवक अडागळे आणि विधान मंडला दोघांवरही गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे." - आबासाहेब पाटील, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक



10 तारखेपर्यत सुनावली पोलीस कोठडी : याप्रकरणी तुर्भे पोलीस ठाण्यात माजी नगरसेवक अर्जुन अडागळे आणि विधान मंडला दोघांवरही गुन्हा दाखल करून गुरुवारी रात्री अटक केली. त्यांना न्यायालयात हजर केलं. न्यायालयाने या दोघांना 10 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आबासाहेब पाटील यांनी दिली.



खून
तुर्भे पोलीस ठाणे
TURBHE POLICE STATION
माजी नगरसेवकाला अटक
NAVI MUMBAI CRIME

