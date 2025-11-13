विवाह समारंभात नवरदेवावर हल्ला करणाऱ्या मित्रासह विधीसंघर्षग्रस्त बालकाला अटक; गुन्ह्याचं नेमकं कारण काय?
अमरावती साहिल लॉन येथील लग्नमंडपात घुसून नवरदेवावर जीवघेणा हल्ल्या झाल्याची धक्कादायक घटना घडल्यानंतर या प्रकरणाला वेगळं वळण लागलं आहे. नवरदेवाच्या नातेवाईकांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
Published : November 13, 2025 at 9:02 PM IST
अमरावती : बडनेरा येथील साहिल लॉन येथे लग्नमंडपात स्वागत सोहळा सुरू असताना युवकांन बुधवारी रात्री नवरदेवावर जीवघेणा हल्ल्या केलानं लग्न मंडपात खळबळ उडाली. तर चाकू भोसकणारा युवक आपल्या मित्रासह दुचाकीवरून पसार झाला. सुजल समुद्रे असं या हल्ल्यात जखमी झालेल्या नवरदेवाचं नाव आहे, अशी माहिती, पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी दिली.
अशी आहे घटना : बडनेरा येथील साहिल लॉन येथे मंगळवारी रात्री बडनेरा येथील तिलक नगर परिसरातील रहिवासी सुजल समुद्रे यांच्या लग्नानंतर सोहळा आयोजित केला होता. रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास स्वागत समारंभाच्या स्टेजवर राघव बक्षी नावाचा युवक चढला. त्यानं चाकूनं सुजल समुद्रे यांच्यावर तीन ते चार वार केले. या घटनेत सुजल समुद्रे गंभीर जखमी झाले. नवरदेवावर चाकून हल्ला केल्यावर राघव भक्षी साहिल लॉनमधून पळ काढला. बाहेर दुचाकीवर त्याची वाट पाहणाऱ्या मित्रासोबत दुचाकीवर बसून फरार झाला.
लाऊड स्पीकरच्या पैशांवरून वाद : लग्न सोहळ्यानिमित्त सुजल समुद्रे यांनं राघव भक्षी याच्या माध्यमातून लाऊड स्पीकर भाड्यानं आणला होता. या लाऊडस्पीकरच्या भाड्यासाठी हव्या असणाऱ्या पैशाच्या वादातून सुजल आणि राघव यांच्यात वाद झाला होता. या वादातूनच राघव यानं सुजलच्या स्वागत सोहळ्यात जाऊन सुजलवर चाकून हल्ला चढवल्याची माहिती, पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी दिली.
- नवरदेवाच्या नातेवाईकांचा आरोपीच्या घरावर हल्ला : या घटनेनंतर सुजल समुद्रे यांच्या नातेवाईकांनी त्याच्यावर चाकूनं हल्ला करणाऱ्या राघव भक्षीच्या घरावर हल्ला केला. या घटनेमुळं बडनेरा येथे प्रचंड तणाव निर्माण झाला. पोलिसांनी या प्रकरणात दोन्ही पक्षांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
- पोलिसांनी केली तिघांना अटक : या प्रकरणात बडनेरा पोलिसांनी गुरुवारी सायंकाळी राघव भक्षीला अटक केली आहे. त्याच्यासोबत असणाऱ्या 17 वर्षीय विधीसंघर्षीत बालकाला ताब्यात घेतलं आहे. राघव भक्षीला न्यायालयात हजर करणार असल्याची माहिती, बडनेरा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक सुनील चव्हाण यांनी दिली.
हेही वाचा -