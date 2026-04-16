कुपोषणग्रस्त मेळघाटाची पाणीटंचाई आणि उष्माघाताच्या संकटातूनही सुटका नाही

जिथं झाडावरचे पक्षी उष्माघातामुळे जमिनीवर कोसळतायत, तिथं माणसाची काय अवस्था?, कुपोषणासह इथल्या उन्हाळ्यातील समस्यांकडेही प्रशासनानं गंभीरतेनं पाहावं, असंही हायकोर्टानं सांगितलंय

मुंबई उच्च न्यायालय
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 16, 2026 at 9:50 AM IST

मुंबई - निसर्गसौंदर्यानं नटलेलं मेळघाट हे नेहमी केवळ कुपोषणामुळेच चर्चेत राहिलंय. मात्र उन्हाळ्याच्या दिवसांत इथल्या लोकांना भीषण पाणीटंचाई आणि उष्माघाताचाही सामना करावा लागतोय. यंदाच्या मोसमात उष्माघातामुळे 79 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. ज्यापैकी 13 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती जुगलकिशोर गिल्डा यांनी बुधवारी हायकोर्टात दिली. त्यावर गंभीर चिंता व्यक्त करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला यासंदर्भातही तातडीनं पावलं उचलण्याचे निर्देश दिलेत. वर्ष 1993 पासून या प्रकरणांवरील सुनावणीत वारंवार निर्देश देऊनही परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. इथं राहणाऱ्या आदिवासींची एक अख्खी पिढी गेल्या दोन दशकभरात कुपोषणामुळे नष्ट झालीय. त्यामुळे आता यावर एक नवा उपाय हायकोर्टानं शोधून काढलाय.

संपूर्ण राज्यातील कुपोषणाबाबत विभागून सुनावणी होणार - इतकी वर्ष एकत्र सुनावणी घेतल्यानंतर आता धारणी आणि मेळघाटातील कुपोषणाबाबत एकत्रित सुनावणी होईल, तर नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषणाबाबत स्वतंत्र सुनावणी घेऊ, असं बुधवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठानं जाहीर केलंय. त्यानुसार येत्या 29 एप्रिलला होणाऱ्या सुनावणीत धारणी आणि मेळघाटातील समस्येबाबत सुनावणी होणार आहे.

नवजात बालकांच्या जन्म पद्धतीची सविस्तर आकडेवारी सादर - बुधवारी राज्य सरकारतर्फे मेळघाटातील कुपोषणाच्या समस्येत होत असलेल्या सुधारणेबाबत आपलं हमीपत्र कोर्टात सादर केलंय. ज्यातूनं इथं जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांच्या जन्म पद्धतीची सविस्तर आकडेवारी सादर करण्यात आलीय. ज्यात गेल्या काही वर्षांत आरोग्यसेवकांकडून सातत्यानं सुरू असलेल्या प्रयत्नांवरून जन्मदर सुधारत असल्याचा दावा करण्यात आलाय. यातून घरात प्राथमिक उपचारांच्या सहाय्यानं जन्माला आलेली मुलं, रुग्णालयात जन्माला आलेली मुलं त्यातून मृत्युमुखी पडलेली मुलं किती? याचा सारा तपशील देण्यात आलाय. या सर्व मुद्द्यांवर पुढील सुनावणीत चर्चा होईल, असं बुधवारी हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.

राज्य सरकार कुपोषणाच्या बाबतीत गंभीर नाही - राज्य सरकारनं हा विषय हलक्यात घेऊ नये. या मुद्द्याकडे गांभीर्यानं पाहावं, असं पुन्हा एकदा बजावत या प्रकरणी राज्य सरकारनं यावर नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक झालेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण यांना पुढील सुनावणीत कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश दिलेत. हायकोर्टातील सुनावणीत आलटून-पालटून सरकारी अधिकाऱ्यांची हजेरी यापुढे खपवून घेतली जणार नाही, असं बुधवारी हायकोर्टानं राज्य सरकारला सुनावलंय.

काय आहे याचिका?- मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचा आजही कुपोषणामुळे मृत्यू होतोय. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही गंभीर समस्या भेडसावतायत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्यात. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ठोस उपाययोजनांची गरज असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. एका समितीनं मेळघाट चिखलदरा, धारणी परिसराला भेट दिली होती. मेळघाट परिसरात आजही स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची जागा अद्यापही रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्थानिक पातळीवर आणि नागरिकांशी संपर्क साधला जात नाही. तसं केलं तरच समस्यांवर तोडगा काढणं शक्य होईल, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे तक्रार केलीय. साल 2006 पासून हायकोर्ट या मुद्द्यावर नियमितपणे आदेश देत आलंय, परंतु सरकार कागदावर सर्वकाही व्यवस्थित असल्याचा दावा करत राहत. मात्र मृत्यूची आकडेवारी पाहता प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय.

