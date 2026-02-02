मालेगावमध्ये भारतीय विकास आघाडी कट्टर विरोधकांची खेळी; भाजपा, काँग्रेस नगरसेवकांचा गट स्थापन
नाशिकच्या राजकीय वर्तुळातून मोठी बातमी समोर आली आहे. मालेगावात काँग्रेस आणि भाजपाच्या नगरसेवकांनी एकत्र येत भारतीय विकास आघाडी स्थापन केली आहे.
Published : February 2, 2026 at 3:58 PM IST
मालेगाव (नाशिक) : देशासह राज्यात कट्टर विरोधक असलेल्या काँग्रेस आणि भाजपाच्या स्थानिक पाच नगरसेवकांनी महानगरपालिकेत भारतीय विकास आघाडी स्थापन केली आहे. या आघाडीच्या गटाची नोंदणी नाशिक येथे विभागीय आयुक्तांकडं केलीय. प्रभागात विकासकामं होण्याच्या दृष्टिकोनातून हा गट अस्तित्वात आणावा लागल्याचा दावा काँग्रेस-भाजपा नगरसेवकांनी केला आहे. दरम्यान, महानगरपालिकेत महापौर पदासह सत्ता स्थापन करण्यासाठी इस्लाम समाजवादी पार्टी सेक्युलर फ्रंटला काँग्रेसच्या तिघा नगरसेवकांनी यापूर्वी समर्थन दिलं आहे. भाजपाच्या दोघा नगरसेवकांनी काँग्रेसबरोबर गट स्थापन केल्यानं भाजपा नगरसेवकांचं समर्थन देखील सेक्युलर फ्रंटला राहणार असल्याचं चित्र दिसत आहे. महापौर, उपमहापौर पदासाठी शनिवार दिनांक 7 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होत आहे.
मालेगावमध्ये भारतीय विकास आघाडी : इस्लाम समाजवादी पार्टी सेक्युलर फ्रंटनं बहुमतासाठी आवश्यक 43 नगरसेवकांचं संख्याबळ काँग्रेसच्या तीन नगरसेवकांच्या सहाय्यानं पूर्ण केलं आहे. भाजपाच्या दोघा नगरसेवकांचं पाठबळ मिळाल्यास हे संख्याबळ 45 होणार असल्यानं इस्लाम पार्टीचा महापौर होण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे. मात्र एमआयएम आणि शिवसेनेनं आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केली नसल्यानं नगरसेवकांची पळवा-पळवी होऊ नये यासाठी सेक्युलर फ्रंटनं आपल्या 40 नगरसेवकांना पर्यटनासाठी अज्ञात स्थळी पाठवण्याची खबरदारी घेतली आहे. शहराच्या विकासासाठी भारतीय विकास आघाडी स्थापन करत गट निर्मिती केल्याचा दावा भाजपा नगरसेवक मदन गायकवाड यांनी केलाय. परंतु सत्ता स्थापनेसंदर्भात पाठिंब्याचा निर्णय पक्षाचे वरिष्ठ नेते घेतील असं गायकवाड यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केलं.
शिवसेनेची कोंडी करण्याचे प्रयत्न : महानगरपालिका निवडणुकीत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेनं भाजपाचा दारुण पराभव केला. शिवसेनेचे 18 तर भाजपाचे अवघे दोन नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळं शिवसेनेला महानगरपालिकेतील सत्तेपासून अलिप्त ठेवण्यासाठीच भाजपाने भारतीय विकास आघाडी गटाची नोंदणी केली असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
हेही वाचा -
- मालेगाव महानगरपालिका निवडणुकीत माजी आमदार असिफ शेख यांच्या पार्टीची मुसंडी, एमआयएमची धूळधाण, तर भाजपाला धक्का
- मालेगाव स्फोटातील निर्दोष सुटलेल्या आरोपींना तातडीनं नोटीस द्या- हायकोर्टाकडून तपासयंत्रणांना निर्देश
- बनावट नोटा प्रकरणी मौलानासह दोघांना 8 दिवसांची पोलीस कोठडी; आरोपीचं आहे मध्य प्रदेशचं कनेक्शन