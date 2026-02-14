ETV Bharat / state

मालेगाव उपमहापौरांच्या दालनात टिपू सुलतानचं तैलचित्र, देवेंद्र फडणवीस अन् हर्षवर्धन सपकाळांमध्ये इतिहासावरुन खडाजंगी

टिपू सुलतान यांच्या फोटोवरुन राज्यातील राजकारण तापलं आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.

cm devendra fadnavis Malegaon Tipu Sultan row
फाईल फोटो - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 14, 2026 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक - मालेगाव महानगरपालिका उपमहापौर शाने हिंद निहाल अहमद यांच्या दालनात भिंतीवर टिपू सुलतान यांचे तैलचित्र लावण्यात आल्यानं शिवसेना नगरसेवकांसह हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या. टिपू सुलतान यांचे तैलचित्र तेथून हटवण्यात यावे, या मागणीसाठी शिवसेना नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी मालेगाव महानगरपालिका आयुक्त रविंद्र जाधव यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करत त्यांना निवेदन दिलं. मात्र, टिपू सुलतान यांना केंद्र शासनाकडून स्वातंत्र्य सैनिकाचा दर्जा देण्यात आल्यानं छायाचित्र लावण्यास हरकत काय? असा प्रश्न उपमहापौर शाने हिंद यांनी केल्यानं हा वाद वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.

Malegaon Tipu Sultan row
मालेगाव उपमहापौर यांच्या दालनातील टिपू सुलतान यांचे तैलचित्र (ETV Bharat Reporter)

टिपू सुलतान हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष योद्धे होते, असं विधान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलं होतं. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सपकाळ यांना प्रत्युत्तर दिलं. “टिपू सुलतानसारख्या व्यक्तीची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी करण्याचं काम हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलं. हे अतिशय निंदनीय आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य उभारून मोगलांच्या जोखडातून सामान्यांना मुक्त करण्याचं काम केलं. खऱ्या अर्थानं त्यांनी सामान्य रयतेचं राज्य निर्माण केलं. टिपू सुलतानशी महाराजांची तुलना करून दोघांनाही सारखाच सन्मान द्या म्हणणे, यापेक्षा जास्त लांगूलचालन या जन्मात मी बघितले नाही," असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. तसंच सपकाळ यांनी माफी मागावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

Malegaon Tipu Sultan row
शिवसेनेने पालिका आयुक्तांना निवेदन देत कारवाईची मागणी केली (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाले सपकाळ? - "छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान हे दोघेही पराक्रमी आणि स्वराज्यप्रेमी होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श घेऊनच ते इंग्रजाविरोधात लढत होते. ज्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान हे परकीयांशी लढत होते, त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस ज्या संघ भाजपाच्या विचारातून येतात त्या विचारांचे लोक इंग्रजाची गुलामी आणि हेरगिरी करत होते. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांनी आम्हाला इतिहास शिकवण्याच्या भानगडीत पडू नये. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल भाजपा आणि आरएसएसच्या भगतसिंह कोश्यारींसह कुणी-कुणी काय-काय मुक्ताफळे उधळली आणि अवमान केलाय हे महाराष्ट्राची जनता विसरलेली नाही," अशी टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपावर केली.

Malegaon Tipu Sultan row
मालेगाव उपमहापौर यांच्या दालनातील टिपू सुलतान यांचे तैलचित्र (ETV Bharat Reporter)

शिवसेना आक्रमक - मालेगाव महानगरपालिकेच्या उपमहापौर या संविधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तींच्या दालनात महापुरुषांचेच छायाचित्र असावेत. मात्र, उपमहापौरांच्या कार्यालयात टिपू सुलतान यांचा फोटो लावण्यात आल्यानं शहरवासीयांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा आरोप शिवसेनेनं केला. मालेगाव अतिसंवेदनशील शहर असल्यानं कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. असंही शिवसेनेचं म्हणणं आहे. या निषेधाच्या अनुषंगानं शिवसेनेचे नगरसेवक हे पालिका आयुक्त कार्यालयात दाखल होत जोपर्यंत फोटो काढण्यात येत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा दिला. मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील असल्यानं शहरातील शांतता अबाधित ठेवण्यासाठी तसंच कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी उपमहापौरांच्या दालनातील फोटो तातडीनं हटवून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेनं आयुक्तांकडं केली.

हेही वाचा - गडचिरोलीला देशाचं ग्रीन स्टील हब बनवणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं प्रतिपादन

TAGGED:

TIPU SULTAN OIL PAINTING MALEGAON
CM DEVENDRA FADNAVIS ON TIPU SULTAN
HARSHVARDHAN SAPKAL
टिपू सुलतान तैलचित्र वाद
MALEGAON TIPU SULTAN ROW

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.