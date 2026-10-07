मालेगाव अत्याचार प्रकरण सुनावणी पूर्ण; 16 ऑक्टोबरला अंतिम निकाल, आरोपीला फाशी की जन्मठेप याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष
पीडितेचे वकील आणि तिच्या वडिलांनीही आरोपीला कठोर म्हणजेच फाशीची शिक्षा देण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
Published : October 7, 2026 at 2:44 PM IST
मालेगाव - नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात डोंगराळे येथील अत्यंत धक्कादायक आणि बहुचर्चित अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार तसंच हत्या प्रकरणाची जिल्हा व अपर सत्र न्यायालयातील अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद आणि पुरावे ग्राह्य धरल्यानंतर या खटल्याचा अंतिम निकाल येत्या 16 ऑक्टोबरला सकाळी 11 वाजता जाहीर केला जाणार आहे.
न्यायालयामध्ये आरोपी आणि त्याच्या वकिलांच्या वतीनं लेखी म्हणणं मांडण्यात आलं. तसंच या प्रकरणात संरक्षण अधिकारी, जेलर आणि मानसोपचार तज्ज्ञ यांनी आरोपीशी संबंधित आपापले लेखी अहवाल न्यायालयासमोर सादर केले आहेत.
या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी आरोपीला फाशीचीच शिक्षा व्हावी या दृष्टीने न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाचे चार मुद्दे मांडले. हा गुन्हा अत्यंत क्रूर आणि दुर्मीळात दुर्मीळ श्रेणीत मोडणारा कसा आहे, यावर त्यांनी आपल्या युक्तिवादात विशेष भर दिला. पीडितेचे वकील आणि तिच्या वडिलांनीही आरोपीला कठोर म्हणजेच फाशीची शिक्षा देण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
सुनावणीदरम्यान पीडितेच्या वडिलांना न्यायालयात अश्रू अनावर झाले. आजही आपली मुलगी घरातून आवाज देईल असंच वाटतं अशी भावूक प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्यांच्या डोळ्यांतील पाणी थांबत नव्हते. या चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली होती. आता न्यायालयाच्या अंतिम निकालाकडे सर्वांचे डोळे लागले असून आरोपीला जन्मठेप मिळणार की फाशीची शिक्षा सुनावली जाणार याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
डोंगराळे (ता. मालेगाव) येथील सव्वाचार वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून करदोड्याने गळा आवळून खून केल्याचं हे प्रकरण आहे. या प्रकरणी विजय ऊर्फ शेखर खैरनार वय २५ याला येथील जलदगती न्यायालयानं दोषी ठरवलं आहे.