ढोल ताशे आणि डीजे ; गायी गोंदणनिमित्त हेल्यांची निघाली मिरवणूक जल्लोषाला उसळली गर्दी
देशभरात दिवाळीचा जल्लोष सुरू आहे. अमरावतीत गायी गोंदणनिमित्त हेल्याची मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली.
अमरावती : दिवाळीनंतर दुसऱ्यादिवशी गायी गोंदणानिमित्त अमरावती शहरातील विविध भागात हेल्यांना सजवून त्यांची मिरवणूक काढण्यात आली. या मिरवणुकीत काही ठिकाणी ढोल ताशे तर काहींनी चक्क डिजे लावून धमाल केली. सजवलेल्या हेल्यांना पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली.
मिरवणुकीसाठी सजला हेला : गायी गोंदणनिमित्त ग्रामीण आणि शहरी भागात ज्यांच्या घरी गायी म्हशी आहेत, त्या सगळ्यांनी सकाळी गायी म्हशी धुवून त्यांची पूजा केली. विविध रंगांनी पानं, फुलं अशा विविध आकृती गायी म्हशींवर गोंधविण्यांत आल्या. हेल्यांची देखील आंघोळ करून त्याच्या अंगावर विविध रंगांनी कलाकृती रंगविण्यात आली. हेल्यांना इजा होणार नाही, यासाठी आम्ही काळजी घेत तशा वॉटर कलरचा वापर केला, असं हेल्याचे मालक हर्षल गोफणे ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाले.
अशी निघाली मिरवणूक : छान रंगवलेल्या हेल्याच्या गळ्यात फुलांच्या माळा, घंटा बांधल्या जातात. शिंगांना मोरपीस बांधले जातात. सजलेल्या हेल्याची सायंकाळी मिरवणूक काढण्यात आली. काही जणांनी ढोल ताशे वाजवत परिसरात हेल्याची मिरवणूक काढली. घोड्याप्रमाणं दोन पाय वर करून हेल्याकडून कसरती हेला मालकांनी करून घेतली. काही हेला मालकांनी डिजे लावून हेल्याची मिरवणूक काढली. या गेल्याची अनेक घरांसमोर पूजा करण्यात आली. तर काहींनी चक्क सजलेल्या हेल्यासोबत सेल्फी काढण्याची हौस भागवली. अमरावती शहरातील फ्रेजापुरा, वडाळी, बडनेरा या भागात हेल्यांची मिरवणूक काढण्यात आली.
पूर्वी व्हायची हेल्यांची टक्कर : "गायी गोंदण निमित्त सायंकाळी हेल्याची जोरदार मिरवणूक निघाली असली तरी पूर्वी मिरवणुकीऐवजी टक्करींना महत्व असायचं. कोणाचा हेला अधिक बलशाली हे दोन हेल्यांमध्ये झालेल्या झुंजीमुळं कळायचं. ही प्रथा प्राण्यावरील क्रूरतेच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्रात 2005 पासून बंद करण्यात आली. हेल्यांची टक्कर बंद झाली असताना आता हेल्यांची भव्य मिरवणूक काढण्याला महत्व दिल्या जाते," असं हर्षल गोफणे म्हणाले.
