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मलेरिया, डेंग्यू मृत्यूंचा हिशेबच जुळेना: मुंबई महापालिकेच्या दोन नोंदीत मोठी तफावत

मुंबई महापालिकेच्या मलेरिया आणि डेंग्यूमुळे मुंबईत झालेल्या मृत्यूंच्या दोन अधिकृत नोंदींमध्ये वेगवेगळे आकडे दिसत आहे. कागदपत्रांमधून 2024 आणि 2025 मधील मृत्यूंच्या आकडेवारीत तफावत समोर आली.

Mumbai Malaria Dengue Death Count
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2026 at 4:26 PM IST

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मुंबई : मलेरिया आणि डेंग्यूमुळे मुंबईत नेमके किती मृत्यू झाले? या साध्या प्रश्नाचं उत्तर मात्र मुंबई महापालिकेच्या दोन अधिकृत नोंदींमध्ये वेगवेगळं दिसत आहे. आरटीआय कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी मिळवलेल्या कागदपत्रांमधून 2024 आणि 2025 मधील मृत्यूंच्या आकडेवारीत मोठी तफावत समोर आली आहे. त्यामुळे मृत्यूची नोंद आणि आजारामुळे मृत्यू निश्चित करण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी चालते, याबाबत प्रश्न निर्माण झालं आहे.

डेंग्यूचे तपासले 16 संशयित मृत्यू : 2024 मध्ये एका बीएमसीच्या नोंदीनुसार मलेरियामुळे 7, तर डेंग्यूमुळे 5 मृत्यू झाल्याचे नमूद आहे. मात्र, त्याच वर्षाच्या दुसऱ्या अधिकृत मृत्यू नोंदीत मलेरियाचं 93, तर डेंग्यूचे तब्बल 201 मृत्यू नोंदवलेले दिसतात. म्हणजेच एकाच वर्षासाठी दोन अधिकृत नोंदींमध्ये मलेरियाच्या मृत्यूंच्या आकड्यात 86 आणि डेंग्यूच्या मृत्यूंच्या आकड्यात तब्बल 196 इतका फरक आहे, अशी माहिती चेतन कोठारी यांनी दिली. 2025 मध्येही अशीच स्थिती दिसून येते. मृत्यू नोंदणीच्या तक्त्यात मलेरियामुळे 196 आणि डेंग्यूमुळे 169 मृत्यू नोंदवले आहेत. दुसरीकडं, बीएमसीच्या आजारनिहाय मृत्यू-पुनरावलोकन प्रक्रियेत मलेरियाचे 18 संशयित मृत्यू तपासण्यात आले. त्यापैकी केवळ 7 मृत्यू निश्चित झाले. डेंग्यूचे 16 संशयित मृत्यू तपासले असता त्यापैकी 8 मृत्यू निश्चित करण्यात आले.

मृत्यूची प्राथमिक नोंद कोणत्या आधारावर होते? : "इथे एक महत्त्वाची बाब आहे. हे आकडे थेट ‘एक बरोबर आणि दुसरा चुकीचा’ असे म्हणता येणार नाहीत. मृत्यू नोंदणीच्या तक्त्यात मृत्यूचे कारण नमूद होणं आणि बीएमसीच्या डेथ ऑडिट किंवा रिव्ह्यू प्रक्रियेत एखादा मृत्यू मलेरिया किंवा डेंग्यूमुळे झाल्याचं निश्चित होणं, या दोन स्वतंत्र नोंदप्रक्रिया असू शकतात. त्यामुळे 196 विरुद्ध 7 किंवा 169 विरुद्ध 8 अशी तुलना करताना या प्रक्रियांचा फरक लक्षात घेणं आवश्यक आहे," असं कोठारी सांगतात. "मात्र, प्रश्न इथेच संपत नाही. दोन अधिकृत नोंदींमध्ये एवढी मोठी तफावत निर्माण होतेच कशी, हा मुद्दा कायम राहतो. मृत्यूची प्राथमिक नोंद कोणत्या आधारावर होते? त्यानंतर कोणती प्रकरणं डेथ रिव्ह्यूसाठी घेतली जातात? अंतिम आकडेवारी ठरवताना कोणते निकष लागू होतात? आणि दोन्ही नोंदींमधील फरक नागरिकांसमोर स्पष्ट का केला जात नाही?," असा सवाल कोठारी करतात.

मुंबईत मलेरिया आणि डेंग्यूची रुग्णसंख्या वाढली : दरम्यान, मुंबईत मलेरिया आणि डेंग्यूची रुग्णसंख्या वाढत असल्याचं चित्र आहे. जुलै 2026 पर्यंत मलेरियाचे 3,681 आणि डेंग्यूचे 938 रुग्ण नोंदवले गेले होते. त्यानंतर ऑगस्टमध्येही या दोन्ही आजारांचे शेकडो नवे रुग्ण समोर आले. याबाबत पालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉक्टर दक्षा शहा यांनी "अधिकृत आकडेवारीची तपासून माहिती देते," अशी प्रतिक्रिया दिली. "रुग्णसंख्या वाढत असताना मृत्यूंच्या आकडेवारीत मात्र एवढी मोठी तफावत दिसत असेल, तर नागरिकांना नेमका कोणता आकडा विश्वासार्ह मानायचा, हा प्रश्न उपस्थित होतो. मृत्यूची संख्या कमी दाखवली जातेय की वेगवेगळ्या प्रक्रियांमुळे आकडे बदलत आहेत, याचं स्पष्ट उत्तर प्रशासनानं देणं गरजेचं आहे. कारण हा केवळ आकड्यांचा गोंधळ नाही, या आकड्यांच्या मागे मुंबईकरांचे जीव आहेत," असं कोठारी यांचं म्हणणं आहे.

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TAGGED:

MALARIA DENGUE DEATH
NOT TALLY BMC RECORDS
मलेरिया डेंग्यू मृत्यू
मुंबई महापालिका
MUMBAI MALARIA DENGUE DEATH COUNT

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