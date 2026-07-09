मुंबईकरांनो सावध रहा! पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजारांचा वाढला धोका, डेंग्यू-मलेरिया गॅस्ट्रोच्या रुग्णसंख्येत वाढ!
मुंबईत पावसाळ्यामुळे मलेरिया, डेंग्यू, गॅस्ट्रो आणि काविळच्या रुग्णांत वाढ झाली आहे. पालिकेने सतर्कतेचे आवाहन करत नागरिकांना स्वच्छता आणि त्वरित तपासणीचा सल्ला दिला.
Published : July 9, 2026 at 6:29 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 6:48 PM IST
मुंबई : पावसाळ्याला सुरुवात होताच मुंबईत डासजन्य आणि दूषित पाण्यामुळे पसरणाऱ्या संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढू लागतो. मलेरिया, डेंग्यू, गॅस्ट्रोएन्टेरिटिस आणि कावीळ हे आजार दरवर्षी महापालिका आणि आरोग्य यंत्रणेसमोर मोठं आव्हान ठरतं. साचलेले पाणी, बांधकामस्थळांवरील निष्काळजीपणा, दूषित पिण्याचे पाणी आणि अस्वच्छ परिसर यामुळं या आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याचं मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झालं आहे.
मलेरियाच्या रुग्णसंख्येत वाढ : पालिकेच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये जानेवारी ते जून या कालावधीत मलेरियाचे 2,857 रुग्ण आढळून आले. 2024 मधील याच कालावधीत ही संख्या 2,055 होती. गॅस्ट्रोचे 4,513 रुग्ण नोंदवले गेले असून, 2024 मध्ये ही संख्या 4,200 होती. डेंग्यूचे 452 रुग्ण समोर आले, तर 2024 मध्ये 431 रुग्ण होते. कावीळचे 437 रुग्ण नोंदवण्यात आले असून, मागील वर्षी याच कालावधीत हा आकडा 347 होता. जुलै महिन्यापर्यंत मलेरियाच्या रुग्णसंख्येत आणखी वाढ होऊन ती 3,490 पर्यंत पोहोचल्याचं पालिकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
लक्षणे आढळल्यास तातडीनं वैद्यकीय तपासणी करा : सरकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश काकडे यांच्यामते, जुलै ते सप्टेंबर हा कालावधी डासांची पैदास आणि जलजन्य आजारांच्या प्रसारासाठी सर्वाधिक पोषक असतो. पावसामुळं साचणारे पाणी, पिण्याच्या पाण्याचे दूषित स्रोत आणि उघड्यावर विकले जाणारे अन्न, यामुळं संसर्गाचा धोका वाढतो. त्यामुळं ताप, अंगदुखी, उलट्या, जुलाब, तीव्र डोकेदुखी, डोळे किंवा त्वचा पिवळी पडणं यासारखी लक्षणे आढळल्यास तातडीनं वैद्यकीय तपासणी करणं आवश्यक आहे.
रुग्णांचे सर्वेक्षण आणि जनजागृती मोहीम : तसेच पावसाळ्यात संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेचा आरोग्य विभाग आणि कीटकनाशक नियंत्रण विभाग समन्वयाने काम करत आहेत. डासांची पैदास रोखण्यासाठी घराघरांत सर्वेक्षण, उपचार, आवश्यक ठिकाणी फॉगिंग, बांधकामस्थळांची तपासणी, तापाच्या रुग्णांचे सर्वेक्षण आणि जनजागृती मोहीम सातत्यानं राबवण्यात येत आहे. नागरिकांनीही परिसरात पाणी साचू न देणं आणि ताप आल्यास तातडीनं तपासणी करून घेणं ही जबाबदारी पार पाडणे तितकेच महत्त्वाचं आहे, असं डॉ काकडे यांनी स्पष्ट केलं.
काय आहेत लक्षणे? : पावसाळ्यात तीन दिवसांपेक्षा जास्त ताप राहणे, उलट्या, जुलाब किंवा अंगदुखी यांसारखी लक्षणे दुर्लक्षित करू नयेत. स्वतःहून औषधे घेण्याऐवजी त्वरित शासकीय किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयात तपासणी करून घ्यावी. डेंग्यू आणि मलेरिया लवकर निदान झाल्यास गंभीर गुंतागुंत टाळता येते, असं डॉ काकडे यांनी सांगितलं.
सुरुवातीची लक्षणे कोणती : डेंग्यू, मलेरिया, गॅस्ट्रो आणि कावीळ या आजारांची सुरुवातीची लक्षणे अनेकदा सारखीच असतात. त्यामुळं ताप किंवा पचनाशी संबंधित त्रास सुरू झाल्यास रक्ततपासणी आणि डॉक्टरांचा सल्ला उशिरा घेऊ नये. पुरेसे पाणी पिणे, स्वच्छ अन्न खाणे आणि विश्रांती घेणेही तितकेच महत्त्वाचं आहे, असं डॉ काकडे यांनी सांगितलं.
पालिका आणि डॉक्टर यांच्यी चर्चा : सध्या मुंबईतील संसर्गजन्य रोगांच्या परिस्थितीबाबत बोलताना जनरल प्रॅक्टिस करणारे डॉ. रमेश मितकरी यांनी सांगितलं, "दरवर्षी पालिकेकडून मुंबईतील सर्वच डॉक्टरांना परिस्थितीबाबत चर्चा करण्यासाठी पालिकेकडून निमंत्रित केलं जातं. महानगरपालिकेच्या प्रोटोकॉलनुसार मुंबईमधील सर्व डॉक्टर्स जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संसर्गजन्य रोगांसाठी या रोगांची लागण होणारे जे स्पॉट असतात त्यांची स्क्रिनिंग करतो. त्याद्वारे मागच्या वर्षीच्या आकडेवारीच्या अंदाजावरून त्या त्या भागात किती रुग्ण असू शकतात त्याचा अंदाज बांधून आम्ही तयारीत असतो."
डेंग्यू आणि मलेरियाचे रुग्ण वाढणार : पण यंदा पाऊस उशिरा आल्यामुळं आता सगळं नियोजन त्याप्रमाणे केलं जात आहे. जास्त पाऊस पडल्यानंतर अनेक ठिकाणी प्रचंड पाणी साठले आहे. काही ठिकाणी इमारतींमध्ये बेसमेंटमध्ये दोन ते दिवस पाणी साठून राहिले होते. ते पाणी आणि कचरा हटवण्यासाठी सफाई कर्मचारी उतरले आहेत. त्यांना फक्त मलेरिया, डेंग्यूच नाही तर लेप्टोस्पायरोसिसचा धोका आहे. आत्ता लगेच मच्छर नसले तरी चार ते पाच दिवसातच मच्छरांचा प्रादुर्भाव वाढलेला दिसून येईल. 15 ते 16 जूनपासून डेंग्यू आणि मलेरियाचे रुग्ण वाढल्याचं दिसेल. 25 ते 26 जूनपर्यंत या रुग्ण संख्येचा अक्षरशः स्फोट होईल अशी भीती डॉ. रमेश मितकरी यांनी व्यक्त केली.
संसर्गजन्य आजारांचा वाढता काळ : मुंबईत पावसाळा हा संसर्गजन्य आजारांचा वाढत्या धोक्याचा काळ आहे. पालिकेच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार मलेरिया, गॅस्ट्रो, डेंग्यू आणि काविळच्या रुग्णसंख्येत वाढीचा कल दिसून येत आहे. त्यामुळं महापालिकेच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना नागरिकांची साथ आणि वेळेवर उपचार हीच या आजारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्याची गुरुकिल्ली ठरू शकते, असा सावधगिरीचा इशारा डॉ. मितकरी यांनी दिला आहे.
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