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झोलंबेत प्रथमच आढळून आली मलबार पिट वायपर दुर्मीळ सापाची प्रजाती

आंबोलीनंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात या दुर्मीळ प्रजातीची नोंद झाल्याने वन्यजीव अभ्यासकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

Malabar Pit Viper rare snake species
झोलंबेत प्रथमच आढळून आली मलबार पिट वायपर (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 1:37 PM IST

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सिंधुदुर्ग - पश्चिम घाटाच्या कुशीत वसलेला दोडामार्ग तालुका हा समृद्ध जैवविविधतेसाठी ओळखला जातो. या परिसराने पुन्हा एकदा आपले नैसर्गिक वैभव सिद्ध केले असून, झोळंबे गावात प्रथमच पश्चिम घाटात प्रदेशनिष्ठ असलेल्या 'मलबार पिट वायपर' या निमविषारी सापाची अधिकृत नोंद झाली आहे. आंबोलीनंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात या दुर्मीळ प्रजातीची नोंद झाल्याने वन्यजीव अभ्यासकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. ही नोंद वन्यजीव अभ्यासक विकास कुलकर्णी, स्थानिक निसर्गप्रेमी ओंकार गावडे आणि सिंधुदुर्गचे ज्येष्ठ निसर्गतज्ज्ञ तथा माजी मानद वन्यजीव रक्षक काका भिसे यांच्या संयुक्त वन्यजीव अभ्यासादरम्यान झाली.

मलबार पिट वायपर पश्चिम घाटात आढळणारा निमविषारी साप : झोळंबेतील एका फार्म स्टेच्या परिसरालगत रात्रीच्या पाहणीवेळी हा साप आढळून आला. 'मलबार पिट वायपर' हा पश्चिम घाटातील सदाहरित जंगलांमध्ये आढळणारा निमविषारी साप असून, त्याचे अस्तित्व जंगलाच्या सुदृढ परिसंस्थेचे द्योतक मानले जाते. केरळ, कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्रातील आंबोली परिसरात याची नोंद यापूर्वी झाली होती. आता झोळंबे येथे त्याचे अस्तित्व सिद्ध झाल्याने दोडामार्गच्या जंगलांचे पर्यावरणीय महत्त्व आणखी अधोरेखित झाले आहे. हा साप जंगलातील उंदीर, सरडे, लहान पक्षी आणि इतर प्राण्यांची संख्या नियंत्रित ठेवून अन्नसाखळीचा समतोल राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

परिसरात सहा ते सात वाघांचे अस्तित्व असल्याचेही विविध अभ्यासांमधून समोर : झोळंबे परिसर जैवविविधतेचा खजिना झोळंबे आणि तळकट-खडपडे परिसर यापूर्वीच विविध दुर्मीळ वन्यजीवांसाठी ओळखला जातो. या भागात मलबार ग्लायडिंग फ्रॉग, किंग कोब्रा, धनेश पक्षी, ब्ल्यू मॉरमॉन, सदर्न बर्डविंग यांसारख्या दुर्मीळ प्रजातींच्या नोंदी झाल्या आहेत. याशिवाय काळ्या बिबट्याचे दर्शन आणि परिसरात सहा ते सात वाघांचे अस्तित्व असल्याचेही विविध अभ्यासांमधून समोर आले आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण परिसर पश्चिम घाटातील अत्यंत संवेदनशील जैवविविधता क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. 'मलबार पिट वायपर 'च्या नोंदीमुळे झोळंबे परिसरात आणखी सखोल वन्यजीव सर्वेक्षणाची गरज अधोरेखित झालीय. या जंगलांमध्ये पश्चिम घाटातच आढळणाऱ्या इतर अनेक दुर्मीळ प्रजातींचे अस्तित्व असण्याची शक्यता अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. वन विभागाच्या सहकार्याने शास्त्रीय पद्धतीने संशोधन झाल्यास या भागातील जैवविविधतेची नवी माहिती जगासमोर येऊ शकते.

शक्तीपीठ महामार्ग झाल्यास जैवविविधता संपुष्टात : झोळंबे परिसरातील 'मलबार पिट वायपर "ची नोंद ही केवळ एका सापाची नोंद नसून संपूर्ण परिसराच्या जैवविविधतेची साक्ष आहे. येथे किंग कोब्रा, दुर्मीळ उभयचर, फुलपाखरे, धनेश पक्षी तसेच वाघांसारख्या सर्वोच्च भक्षकांचे अस्तित्व आढळते. त्यामुळे हा परिसर पश्चिम घाटातील अत्यंत संवेदनशील पर्यावरणीय पट्टा आहे. या भागातून प्रस्तावित वन्यजीवांचा शक्तिपीठ असलेल्या महामार्गामुळे नैसर्गिक अधिवास तुटण्याची, स्थलांतर मार्ग बाधित होण्याची आणि अनेक दुर्मीळ प्रजातींवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या भागातून शक्तिपीठ महामार्ग होऊ नये, असेही मत काका भिसे यांनी व्यक्त केले आहे.

'मलबार पिट बायपर'ची वैशिष्ट्ये : पश्चिम घाटातच आढळणारी ही प्रदेशनिष्ठ (Endemic) प्रजाती निमविषारी असून, विनाकारण हल्ला करत नाही. प्रामुख्याने रात्री सक्रिय असते. अंगावर हिरव्या, तपकिरी किंवा पिवळसर रंगछटा आढळतात. सदाहरित जंगलातील परिसंस्थेच्या आरोग्याचे हे महत्त्वाचे निदर्शक मानले जाते.

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ZHOLAMBA SNAKE SPECIES
SINDHUDURG SNAKE
मलबार पिट वायपर
MALABAR PIT VIPER

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