उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांना पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष करा; राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सर्व सेलच्या प्रमुखांची मागणी
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करा, असं पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सर्व सेलच्या अध्यक्षांनी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेलांना लिहित मागणी केलीय.
Published : February 2, 2026 at 12:05 PM IST
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतलीय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाचं राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण याबाबत चर्चा सुरू झालेली असताना काल पक्षाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांचं नाव पुढं आलं होतं, यानंतर त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं, असं असताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करा, असं पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सर्व सेलच्या अध्यक्षांनी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांना लिहित मागणी केलीय.
सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाचे प्रमुख कोण? याबाबत गेल्या दोन दिवसांपासून जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. अशातच भाजपाचे नेते पीयूष गोयल यांनी प्रफुल्ल पटेल यांचं नाव घेतल्याने जोरदार चर्चा सुरू झाली होती आणि यानंतर त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देखील दिलंय. अशातच आत्ता पक्षाच्या विविध सेलचे तब्बल 30 अध्यक्षांनी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि कार्याध्यक्ष यांना पत्र लिहित सुनेत्रा पवार यांना राष्ट्रीय अध्यक्ष करा, अशी मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी सांस्कृतिक विभागाचे बाबासाहेब पाटील यांच्यासह 30 विविध सेलच्या पदाधिकाऱ्यांचे सह्या असलेलं हे पत्र आहे.
अजितदादा पवार यांच्या निधनाने पक्षावर मोठे दुःखद सावट : या पत्रात या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आधारस्तंभ, दूरदृष्टीचे नेतृत्व आदरणीय अजितदादा पवार यांच्या निधनाने पक्षावर मोठे दुःखद सावट आले आहे. या कठीण काळात पक्षाला सशक्त, संयमी आणि सर्वांना एकत्र ठेवणारे नेतृत्व अत्यंत आवश्यक आहे. आदरणीय सुनेत्रा अजित पवार वहिनी यांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारून पक्षासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी आपली बांधिलकी सिद्ध केली आहे. त्यांचा अनुभव, पक्षाशी असलेली निष्ठा आणि कार्यकर्त्यांप्रती असलेली आपुलकी पाहता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी त्या सर्वार्थाने योग्य आहेत, असा आमचा म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सर्व सेलच्या प्रदेश अध्यक्षांचा ठाम विश्वास आहे..म्हणून आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या विविध सेलचे अध्यक्ष व पदाधिकारी, एकमुखाने आदरणीय सुनेत्रा अजित पवार वहिनी यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात यावी, अशी नम्र पण ठाम मागणी करीत आहोत. आपण या मागणीचा सकारात्मक विचार कराल, ही अपेक्षा असं या पत्रात म्हटलं आहे.
