स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष बनवा; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी जिल्हा प्रभाऱ्यांना दिला कानमंत्र
"स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष बनवण्यासाठी प्रयत्न करा. महायुती जिंकली पाहिजे, असं उद्दिष्ट ठेवून काम करा", अशा सूचना त्यांनी भाजपा नेत्यांना केल्या.
मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजल्यानंतर सगळ्याच राजकीय पक्षांनी अलर्ट मोडवर कामाला सुरुवात केली आहे. भाजपानेही आपली पक्ष यंत्रणा अॅक्टिव्ह केली असून, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हानिहाय परिस्थितीचा आढावा घेतला. "मिनी विधानसभेत (स्थानिक स्वराज्य संस्था) भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष बनवण्यासाठी प्रयत्न करा. महायुती जिंकली पाहिजे, असं उद्दिष्ट ठेवून काम करा", अशा सूचना त्यांनी भाजपा नेत्यांना केल्या.
नगराध्यक्षपदासाठी नावं झाली अंतिम : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थानी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रभारींची बैठक संपन्न झाली. यावेळी भाजपाचे राष्ट्रीय सह संघटन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासह वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. मोजके दिवस हातात असल्याने जिल्हा प्रभारी आणि स्थानिक नेत्यांनी जीव तोडून काम करावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. याच धोरणात्मक बैठकीत नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारांच्या नावांवर सविस्तर चर्चा होऊन अनेक ठिकाणी नावे निश्चित करण्यात आलीत.
भाजपानं पक्षांतर्गत सर्व यंत्रणा लावल्या कामाला : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपानं पक्षांतर्गत सर्व यंत्रणा कामाला लावल्या. पक्षाच्या निरीक्षकांनी प्रत्येक नगर परिषद आणि नगर पंचायत क्षेत्रात भेटी देऊन स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली. त्यानुसार नगराध्यक्षपदासाठी तीन संभाव्य उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली आणि ती जिल्हा प्रभाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आली. आजच्या बैठकीत या यादीतील नावांवर सखोल चर्चा झाली, त्यातील बरीच नावे अंतिम करण्यात आलीय. विशेष म्हणजे निरीक्षकांनी सुचवलेल्या तीन नावांपैकी कोणता उमेदवार निवडून येण्याची अधिक शक्यता आहे, याचे स्वतंत्र सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण अहवालही बैठकीत सादर करण्यात आले. काही ठिकाणी सर्वेक्षणात चौथे नावही पुढे आले असून, त्यावरही विचारमंथन झाले. "या बैठकीनंतर कोअर कमिटीची स्वतंत्र बैठक घेऊन उमेदवारांची अंतिम यादी निश्चित केली जाईल," अशी माहिती एका वरिष्ठ भाजपाच्या नेत्यानं दिली.
