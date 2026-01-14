मकर संक्रांत 2026: साई मंदिराला आकर्षक फुलांची सजावट; श्रद्धा-सबुरीचा पतंग ठरला आकर्षण, नितेश राणे साईचरणी नतमस्तक
कोट्यवधी भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी देशभरातून दररोज लाखो भाविक येतात. आज मंत्री नितेश राणे यांनी आपल्या आईसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं.
Published : January 14, 2026 at 2:04 PM IST
शिर्डी : मकर संक्रांती निमित्तानं आज लाखो भाविकांसह अनेक मान्यवरांनीही साईबाबांचं दर्शन घेतलं. आज सकाळी मंत्री नितेश राणे यांनी आपल्या आईसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. दर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्यावतीनं मंदिर विभाग प्रमुख विष्णू थोरात यांनी त्यांचा सत्कार केला. त्याचबरोबर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी देखील साईबाबांचं दर्शन घेतलं असून दुपारी मंत्री संजय राठोड साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणार आहेत.
साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविक दाखल : मकरसंक्रांत सणानिमित्त शिर्डी साईबाबा मंदिरासह संपूर्ण परिसराला फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच येणाऱ्या या पवित्र सणासाठी देशभरातून तसेच राज्याच्या विविध भागातून मोठ्या संख्येनं भाविक साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत दाखल झाले आहेत.
शिर्डी साईबाबा मंदिराला फुलांची आकर्षक सजावट : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं वर्षभरातील सर्वच लहान-मोठे सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. त्याच परंपरेनुसार मकर संक्रांत सण देखील संस्थानकडून मोठ्या भक्तिभावानं साजरा करण्यात येत आहे. या उत्सवांच्या काळात भाविक आपल्या देणगीतून साईबाबा मंदिरासह परिसराला विविध प्रकारच्या फुलांनी आकर्षक सजावट करत असतात. आज मकरसंक्रांत निमित्त नाशिक येथील साईभक्त कैलाश शहा यांच्या देणगीतून साईबाबा मंदिरातील गाभारा, गुरुस्थान, द्वारकामाई, चावडी तसेच परिसरातील लहान- मोठ्या अशा सर्वच मंदिरांना फुलांची भव्य व मनोहारी सजावट करण्यात आली आहे. रंगीबेरंगी फुलांनी सजलेले मंदिर भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
श्रद्धा-सबुरीचा पतंग ठरला आकर्षण : यंदाच्या मकरसंक्रांत सणाचं आणखी एक विशेष आकर्षण म्हणजे पुणे येथील एका साईभक्त परिवारानं आपल्या देणगीतून साईबाबा मंदिराच्या बाहेरील बाजूस श्रद्धा-सबुरी आणि साईबाबांची छबी असलेला भव्य पतंग लावला आहे. साईबाबा दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना हा पतंग साईबाबांच्या श्रद्धा-सबुरीच्या महामंत्राची आठवण करून देत असून अनेक भाविक येथे थांबून फोटो काढत आहेत. मकर संक्रांतीनिमित्त भाविक साईबाबांना तीळगुळ अर्पण करत असून साईबाबांकडून तीळ स्वीकारून नवीन वर्ष सुख, समाधान आणि समृद्धीचे जावो अशी प्रार्थना करत आहेत.
हेही वाचा -