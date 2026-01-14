नायलॉन मांजापासून सावधान! नागपूरमधील सर्व उड्डाणपूल सायंकाळपर्यंत राहणार बंद
नायलॉन मांजामुळे दुर्घटना घडत असल्यानं शहरातील सर्व उड्डाणपूल आज सायंकाळपर्यंत बंद राहणार आहेत. नायलॉन मांजापासून कसे संरक्षण करावे, जाणून घ्या, सविस्तर
Published : January 14, 2026 at 4:26 PM IST
नागपूर- मकर संक्रांतीच्या निमित्तानं पतंगबाजी सुरू झालेली आहे. नायलॉन मांजाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे,त्यामुळे संभाव्य धोका टाळण्यासाठी शहरातील सर्व उड्डाणपूल बंद ठेवण्यात आलेले आहेत. आज सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आले आहेत.
सायंकाळी बंद असलेले सर्व उड्डाणपूल सुरू होतील अशी माहिती वाहतूक विभागाचे पोलीस निरीक्षक अनिरुद्ध पुरी यांनी दिली आहे. बंद राहणाऱ्या प्रमुख उड्डाण पुलामध्ये आदिवासी गोवारी शहीद उड्डाणपूल सक्करदरा उड्डाणपूल, दिघोरी उड्डाणपूल, कामठी मार्गावरी एलआयसी उड्डाणपूल, साई मंदिर उड्डाणपूल, कडबी चौक, सदर आकार बिल्डींग उड्डाणपूल, दही बाजार उड्डाणपूल मेंहदीबाग उड्डाणपूल आणि रामझुला पुलाचा समावेश आहे.
नागरिकांनो स्वतःची काळजी घ्या: नागरिकांना नायलॉन मांजापासून स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक उपाय स्वतःचं करावे लागणार आहेत. नायलॉन मांजापासून स्वतःचं रक्षण करत दुचाकी वाहन चालवावे. गेल्या आठ दिवसांमध्ये नायलॉन मांजा (धागा) गळ्यात अडकून राज्यभरात अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. नागपुर शहरातील तरुणांमध्ये मकरसंक्रांतचा उत्साह ओसंडून वाहतोय. त्यामुळे वाहनचालकांच्या जीव टांगणीला लागला आहे. त्यामुळे आज नागपूर पोलिसांनी शहरातील सर्व उड्डाणपूल बंद ठेवले आहेत. पुढील दोन दिवस सुट्टीचे असल्यानं पतंगबाजीचा जोश असाचं कायम राहणार आहे. अशा स्थितीत नागरिकांना रस्त्यावर निघताना किंवा वाहन चालवताना गळ्यात दुपट्टा किंवा रुमाल बांधूनच प्रवास करावा लागणार आहे.
लाखोंचा मांज्यावर चालवला बुलडोझर - नागपूर पोलिसांनी नायलॉन मांज्याच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नायलॉन मांजा खरेदी आणि विक्री करणाऱ्यांची अजिबात गय
केली जाणार नसल्याचा थेट इशारा पोलिसांनी दिला आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये पोलिसांनी जप्त केलेला लाखोंच्या मांज्यावर आणि चक्रीवर बुलडोझर चालवून नायलॉन मांजा नष्ट केला आहे.
छुप्या मार्गानं नायलॉन मांज्याची विक्री सुरू - बच्चे कंपनीसोबतचं सर्व वयोगटातील लोकांचा आवडता उत्सव म्हणजे पतंगबाजी उत्सव सुरू झाला आहे. मकरसंक्रांतीच्या निमित्ताने संपूर्ण शहरात पतंगबाजी सुरू झालेली आहे. मात्र, ही पतंगबाजी जेवढा आनंद देते, त्यापेक्षा अधिक दुःख, वेदना आणि त्रासदायक ठरते आहे. याचं कारण म्हणजे नायलॉन मांजा आहे. जीवघेणा ठरत असलेल्या या नायलॉन मांजाच्या विक्रीवर बंदी असतानादेखील छुप्या मार्गानं नायलॉन मांजा विक्री केला जात आहे. विक्रेते आणि ग्राहकांमध्ये जराही कायद्याची भीती नसल्याने नायलॉन मांजा सर्रासपणे विकला जातो, असा दावा केला जात आहे. मात्र, नागपूर पोलिसांनी नायलॉन मांजा विक्रेत्यांबरोबरचं ग्राहकांना अद्दल घडवण्याचा निर्धार केला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या मदतीनं पोलीस कारवाई करणार असल्याची माहिती शहर पोलिसांनी दिली.
नायलॉन मांज्यावर पोलिसांची नजर- पतंगबाजी करताना नायलॉन मांजा वापर होत असलेल्या भागात ड्रोन कॅमेराच्या मदतीनं तपासणी केली जाणार आहे. याशिवाय बिट- मार्शललादेखील कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नायलॉन मांजाचा वापर होत असल्याचा आढावा घेऊन डीलर्सवर कारवाई सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिली. याचबरोबर रेकॉर्डवरील नायलॉन मांजा विक्रेत्यांवर पोलिसांचे बारीक लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
रासायनिक प्रक्रिया करून तयार केला जातो धागा:- मकरसंक्रांतीचा सण शहरात तसेचं ग्रामीण भागातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात पतंग उडवून साजरा करतात. या सणाच्या निमित्तानं मोठ्या प्रमाणात नायलॅान मांजाची खरेदी आणि विक्री केली जाते. हा मांजा नायलॅान धाग्यापासून तयार करण्यात येतो. त्यावर रासायनिक प्रक्रिया करून अत्यंत मजबूत बनविला जातो. त्यामुळे हा मांजा सहजा तुटत नाही. काही वर्षे तसाच टिकून राहतो.
