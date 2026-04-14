नंदुरबार : भाजीपाला कॅरेटच्या आड प्राणी-पक्ष्यांची तस्करी; कोल्हे, तीतर, जंगली पोपट जप्त
नंदुरबार येथे वन्यजीव तस्करीचा मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी एका आयशर टेम्पोमधून कोल्हे आणि पक्ष्यांची अवैध तस्करी पकडली.
Published : April 14, 2026 at 7:49 PM IST
नंदुरबार : येथे सुरत-अमरावती राष्ट्रीय महामार्गावर वन्यजीव तस्करीचा मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा, वनविभाग आणि विसरवाडी पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत एका आयशर टेम्पोमधून कोल्हे आणि पक्ष्यांची अवैध तस्करी पकडली.
नेमका प्रकार काय? : गोपनीय माहितीच्या आधारे विसरवाडी गावाजवळ नाकेबंदी करण्यात आली होती. यादरम्यान संशयित आयशर ट्रक अडवण्यात आला. चालकाची विचारपूस करण्यातून पोलिसांना संशय आला. पोलिसांनी वाहनाची तपासणी केली असता मागील भागात भाजीपाला ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे कॅरेट्स ठेवून त्याच्याआड लोखंडी जाळी व पिंजऱ्यांमध्ये वन्य प्राणी आणि पक्षी लपवून ठेवल्याचं पोलिसांना आढळलं. कारवाईत 5 भारतीय कोल्हे, 190 तीतर पक्षी आणि 99 जंगली पोपट (अलेक्झांड्रिन प्रजाती) जप्त करण्यात आले आहेत. सर्व प्राणी अत्यंत अमानुष परिस्थितीत कोंडलेले होते. जप्त मुद्देमालाची किंमत सुमारे 25 लाखांपेक्षा अधिक असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
या प्रकरणी शहजाद अहमद अतिक अहमद (47), मोमीन मोहम्मद मोईन समसुल हक (32) आणि शेख सोहेल शेख अफजल कुरेशी (24) यांना अटक करण्यात आली असून इतर आरोपींविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्राथमिक तपासानुसार, ही तस्करी मालेगावहून गुजरातमधील वडोदरा येथे केली जात होती.
वन विभाग व पोलिसांची संयुक्त कारवाई : वनविभागाचे अधिकारी, पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि पोलिसांनी संयुक्त पंचनामा करून जप्त केलेल्या प्राणी-पक्ष्यांना सुरक्षित ताब्यात घेतलं. त्यांची वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली आहे. कोल्हे आणि दुर्मिळ पक्ष्यांची तस्करी नेमकी कोणासाठी व कशासाठी केली जात होती? याचा तपास सुरू असून या प्रकरणामागे मोठं रॅकेट असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
जिल्ह्यातील पहिली कारवाई : नंदुरबार जिल्हा गुजरात, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर असल्यानं मद्य तस्करीसह विविध प्रकारच्या तस्करीचे प्रकार घडत असतात. मात्र, पहिल्यांदाच कोल्हे आणि दुर्मिळ पक्ष्यांची तस्करी उघडकीस आल्यानं परिसरात खळबळ उडाली आहे.
