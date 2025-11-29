ETV Bharat / state

नक्षलवाद्यांना मोठा दणका, विकास नागपुरे याच्यासह 11 जहाल नक्षल्यांचं गोंदिया पोलिसांसमोर आत्मसर्मपण

नक्षलवादी संघटनेच्या महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ (एमएमसी) विशेष विभागीय समितीच्या 11 जहाल नक्षलवाद्यांनी शुक्रवारी गोंदिया पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं.

11 Dreaded Naxalites Surrender Gondia Police
11 जहाल नक्षल्यांचं गोंदिया पोलिसांसमोर आत्मसर्मपण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 29, 2025 at 7:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गोंदिया : नक्षलविरोधी मोहिमेत सुरक्षा दलांना शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर) मोठं यश मिळालं. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड विशेष विभागीय समितीचा प्रवक्ता अनंत उर्फ विकास नागपुरे याच्यासह एकूण 11 जहाल नक्षलवाद्यांनी गोंदिया पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं. पोलीस महासंचालक अंकित गोयल यांच्या उपस्थितीत सर्वांनी आपली शस्त्रं टाकत शरणागती पत्करली. विविध राज्यांत या सर्व नक्षलवाद्यांवर एकूण 89 लाख रुपयांचं बक्षीस होतं.

नक्षलवादी संघटनांना अलीकडेच मोठे धक्के बसले आहेत. महाराष्ट्रातील केंद्रीय समिती सदस्य भूपती आणि छत्तीसगडमधील रूपेश दादा यांच्या आत्मसमर्पणासह हिडमाच्या मृत्यूमुळे नक्षल चळवळीची ताकद कमी होत आहे. तसेच, नक्षलवाद्यांचं आत्मसमर्पणदेखील वाढू लागलं आहे.

1 जानेवारीपर्यंत मुदत मागितली होती : या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या विशेष क्षेत्रीय समित्यांनीही आत्मसमर्पणाची तयारी दर्शवली. एमएमसी क्षेत्रीय समितीचा प्रवक्ता अनंत याने तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून 15 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली होती, जेणेकरून सर्व सहकाऱ्यांसह सामूहिक आत्मसमर्पण करता येईल. मात्र छत्तीसगड सरकारनं ही विनंती मान्य न करता फक्त 15 दिवसांची मुदत दिली.

11 जहाल नक्षल्यांचं गोंदिया पोलिसांसमोर आत्मसर्मपण (ETV Bharat)

पत्र जारी केल्यानंतर 36 तासांच्या आत आत्मसमर्पण : यानंतर, अनंतने गुरुवारी पुन्हा एक पत्र पाठवून एमएमसीचा बचाव करत 1 जानेवारी 2026 पर्यंतची मुदत देण्याची मागणी केली, जेणेकरून सर्व नक्षलवादी सदस्यांसह सुस्थितीत आत्मसमर्पण करता येईल. मात्र पत्र जारी केल्यानंतर केवळ 36 तासांतच अनंत उर्फ विकास नागपुरे याने आपल्या 11 साथीदारांसह आत्मसमर्पण केलं. भूपतीच्या आत्मसमर्पणानंतर नक्षलवाद्यांचे शस्त्रांसह शरण येणं हे पोलीस आणि सुरक्षा दलांसाठी मोठे यश मानलं जात आहे.

आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये स्पेशल झोन कमिटी सदस्य अनंत उर्फ ​​विकास नागपुरे, डीव्हीसीएम कमांडर नागसू गोलू वड्डे, रानो पोरेटी, संतू पोरेटी, संगीता पांढरे, प्रताप बंटुला, अनुजा कारा, पूजा मुडियाम, दिनेश सोट्टी, शीला मडावी आणि अर्जुन दोडी यांचा समावेश आहे. गडचिरोली परिक्षेत्राचे पोलीस उपमहानिरीक्षक अंकित गोयल यांनी सर्व नक्षलवाद्यांना संविधानाची प्रत व गुलाबपुष्प देऊन त्यांचं मुख्य प्रवाहात स्वागत केलं.


हेही वाचा

TAGGED:

NAXAL SURRENDER GONDIA
ANANT VIKAS NAGPURE SURRENDER
MAHARASHTRA NAXAL SURRENDER
विकास नागपुरे नक्षलवादी आत्मसमर्पण
11 NAXALITES SURRENDER GONDIA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.