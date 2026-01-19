ETV Bharat / state

बदलापुरात 'शिंदेसेनेला' मोठा धक्का; उपशहरप्रमुखसह 3 नगरसेवकही भाजपासोबत?

प्रविण राऊत, यांच्यासह शिवसेनेच्या नगरसेविका दीपाली लामतुरे यांचे पती गणेश लामतुरे यांनीही शेकडो समर्थकांसह भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे.

भाजपा पक्षप्रवेश
भाजपा पक्षप्रवेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 19, 2026 at 4:27 PM IST

ठाणे - बदलापूर नगरपालिकेची सत्ता काबीज केल्यानंतर भाजपाने 'शिंदेसेनेला' आणखी एक मोठा धक्का दिलाय. शिंदेसेनेचे उपशहरप्रमुख प्रवीण राऊत यांच्यासह शेकडो शिवसैनिकांनी भाजपामध्ये पक्षप्रवेश केलाय. शिंदेसेनेत सुरू असलेली घराणेशाही मोडून काढण्यासाठीच हा पक्षप्रवेश केल्याची प्रतिक्रिया आमदार किसन कथोरे यांनी दिलीय. महत्वाचं म्हणजे प्रवीण राऊत यांची पत्नी शीतल राऊत आणि वहिनी विजया राऊत या शिवसेनेच्या नगरसेविका आहेत. तर शिवसेनेच्याच नगरसेविका दीपाली लामतुरे यांचे पती गणेश लामतुरे यांनीही शिवसेना सोडून भाजपाचं कमळ हाती घेतलंय, त्यामुळे पालिकेत भाजपाची ताकद वाढलीय. आता प्रवीण राऊत यांना भाजपाकडून स्वीकृत नगरसेवकपद दिलं जाण्याची चर्चा आहे.


शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख प्रवीण राऊत यांना निवडणुकीतील पराभवानंतर स्वीकृत नगरसेवकपदी डावलल्याच्या राजकारणातून त्यांनी रविवारी भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यात राऊत यांच्यासह शिवसेनेच्या नगरसेविका दीपाली लामतुरे यांचे पती गणेश लामतुरे यांनीही भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानं शिवसेनेसाठी हा धक्का मानला जात आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतरही आमदार किसन कथोरे आणि शिवसेना शहर प्रमुख वामन म्हात्रे यांच्यातील संघर्ष आणखी वाढताना दिसत आहे. दुसरीकडे बदलापूर पालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकपदावरून सुरू असलेला वाद भाजपासाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

बदलापुरात 'शिंदेसेनेला' मोठा धक्का (ETV Bharat)


बदलापूर पालिका निवडणुकीनंतर भाजपासह शिवसेनेतही स्वीकृत नगरसेवकपदावरून शिवसेना शहरप्रमुख आणि उपशहरप्रमुखांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकीत पराभूत झालेले शिवसेनेचे उपशहर प्रमुख प्रवीण राऊत हे स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी इच्छुक होते. मात्र शिंदेसेनेचे शहर प्रमुख वामन म्हात्रे यांनी त्यांचे निकटवर्तीय आणि निवडणुकीत पराभूत झालेले हेमंत चतुरे यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड केल्यानं राऊत यांनी वामन म्हात्रे आणि गटनेते श्रीधर पाटील यांच्यावर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून टीका केली.


शिवसेनेत अंतर्गत गटबाजीचा आणि नाराजीचा लाभ घेत भाजपाने राऊत यांना गळाला लावलं. त्यानुसार राऊत यांची भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांसह गुप्त बैठक पार पडली. त्यानंतर रविवारी दुपारी बेलवली येथील आमदार किसन कथोरे यांच्या कार्यालयात आमदार किसन कथोरे, नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे यांच्या उपस्थितीत प्रविण राऊत, यांच्यासह शिवसेनेच्या नगरसेविका दीपाली लामतुरे यांचे पती गणेश लामतुरे यांनीही शेकडो समर्थकांसह भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. बदलापुरात शिवसेनेच्या वरिष्ठांना विश्वासात न घेता घराणेशाही सुरू असून त्यामुळे अनेक पदाधिकारी शिवसेनेतून बाहेर पडत असल्याचा टोला म्हात्रे यांना लगावला. तर यावेळी राऊत यांनी, मी गेली २५ वर्षे पक्षात काम करत आहे. मात्र आम्हाला स्थानिक नेत्यांकडून दुय्यम वागणूक दिल्याचा आरोप केला. तर राऊत यांच्या पत्नी शितल राऊत या शिवसेनेत बिनविरोध निवडून आल्या असून त्यांच्यासह त्यांच्या वहिनी विजया राऊत तसंच दीपाली लामतुरे या तीन नगरसेविकांचं पाठबळही अप्रत्यक्ष भाजपाकडं गेल्याचं बोललं जात आहे.


दरम्यान निवडणुकी पूर्वीच भाजपानं शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह माजी नगरसेवकांना भाजपात पक्ष प्रवेश देऊन शिंदेसेनेचे राजकीय पाठबळ कमी केले होते. यावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्याकडे स्थानिक भाजपा नेत्याची तक्रारी केल्यानंतर त्यावेळी तूर्तास शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा पक्ष प्रवेश थांबवला होता. आता मात्र निवडणूक संपताच भाजपाने पुन्हा शिंदेसेनेला धक्का दिल्यानं शिंदेंच्या जिल्ह्यात पुन्हा भाजपा विरुद्ध शिंदेसेनेत वर्चस्वासाठी राजकीय लढाई होणार असल्याचं दिसून येत आहे.

SHINDE SHIVSENA
बदलापुरात शिंदेसेनेला मोठा धक्का
प्रवीण राऊत
दीपाली लामतुरे
SETBACK FOR THE SHINDE SHIVSENA

संपादकांची शिफारस

