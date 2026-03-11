ETV Bharat / state

सावरकर यांच्या मानहानी खटल्यात राहुल गांधींना मोठा दिलासा, नाशिक कोर्टानं खटला संपवला

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध सावरकरांची बदनामी केल्याचा आरोप होता. यात राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राहुल गांधी (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 11, 2026 at 1:03 PM IST

Updated : March 11, 2026 at 1:17 PM IST

नाशिक : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या कथित मानहानी प्रकरणात नाशिकच्या न्यायालयानं काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयानं या प्रकरणातील सर्व कार्यवाही अधिकृतपणे रद्द केली आहे. अशा स्थितीत या प्रकरणाचा अंतिम निपटारा झाला आहे. या प्रकरणातील संपूर्ण कार्यवाही समाप्त झाल्याची माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. जयंत जायभावे यांनी दिली.

सुरुवातीला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयानं प्रक्रिया काढण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाविरोधात राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी नाशिक सत्र न्यायालयात फौजदारी पुनरावलोकन अर्ज दाखल केला होता. सत्र न्यायालयानं या अर्जावर सुनावणी घेतल्यानंतर पुनरावलोकन अर्ज अंशतः मंजूर करत प्रक्रिया काढण्याचा आदेश रद्द केला. तसेच अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाला मूळ फौजदारी अर्जामध्ये प्रक्रिया काढण्याच्या प्रश्नाचा नव्यानं विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.

तक्रारदारानं स्वतःहून ही तक्रार मागे घेतली : त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात नव्यानं सुरू झालेल्या कारवाईदरम्यान सरकारवाडा पोलीस स्टेशननं फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 202 अंतर्गत अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला. त्यानंतर तक्रारदारानं स्वतःहून ही तक्रार मागे घेतली. त्यामुळे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीमती नरवाडिया यांनी तक्रारदारानं तक्रार मागे घेतल्याच्या कारणावरून हे प्रकरण निकाली काढले.

'विनाकारण बदनाम केलं जात' : विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना विनाकारण बदनाम करण्यासाठी देशातील विविध ठिकाणी अशा प्रकारचे खटले दाखल केले जातात. मात्र भारत हा संविधानावर चालणारा देश असल्यामुळे न्यायालयात अशा प्रकरणांना थारा मिळत नाही, असे मत आकाश छाजेड यांनी व्यक्त केलं.

'या प्रकरणात कोणताही कायदेशीर तथ्य नाही' : पुनरावलोकन अर्जावर माननीय न्यायालयानं आधीच निर्णय दिला होता. त्यानंतर झालेल्या चौकशीतही कोणताही ठोस आधार किंवा सत्यता आढळून न आल्यामुळे फिर्यादीनं तक्रार मागे घेतली असावी, असं ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. जयंत जायभावे यांनी सांगितलं.

नेमकं प्रकरण काय? : हे प्रकरण वीर सावरकर यांच्याबाबत केलेल्या विधानावरून सुरू झालं होतं होते. भारत जोडो यात्रेदरम्यान राहुल गांधी यांनी सावरकर यांनी ब्रिटिशांची माफी मागितली होती, असं वक्तव्य केले होते. या विधानानंतर सावरकर समर्थकांनी देशातील विविध ठिकाणी राहुल गांधी यांच्या विरोधात खटले दाखल केले होते.

नाशिक इथं निर्भया फाऊंडेशन या संस्थेमार्फत राहुल गांधी यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यात आला होता. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी राहुल गांधी यांना दोन वेळा न्यायालयात हजर राहावे लागले होते. मात्र अशा प्रकारच्या खटल्यांना आपण कायदेशीररित्या सामोरे जाऊ, अशी भूमिका राहुल गांधी यांनी यापूर्वी स्पष्ट केली होती.

