पिंपरी चिंचवडकरांना मोठा दिलासा; पवना धरणात गेल्यावर्षीपेक्षा आज 5 टक्के अधिक पाणीसाठा
पवना धरणात 82.42 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असून, गेल्यावर्षी याच दिवशी हा साठा 77.28 टक्के इतका होता.
Published : July 21, 2026 at 3:17 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी चिंचवड शहराची तहान भागवणाऱ्या पवना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाची दमदार हजेरी कायम असल्यानं धरणातील पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे शहरवासीयांसह मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्या पवना धरणात 82.42 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असून, गेल्यावर्षी याच दिवशी हा साठा 77.28 टक्के इतका होता. म्हणजेच यंदा धरणात तब्बल 5 टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा असल्यानं आगामी काळातील पाणीपुरवठ्याबाबतची चिंता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.
पवना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने पाऊस सुरू आहे. गेल्या 24 तासांत 46 मिलीमीटर पावसाची नोंद झालीय. यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत एकूण 1669 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. पावसाचा हा जोर कायम राहिल्यानं धरणात दररोज मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक होत आहे. त्यामुळे धरणातील जलसाठा झपाट्याने वाढत असून, पुढील काही दिवसांत धरण आणखी भरून वाहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पवना धरण हे पिंपरीचिंचवड शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख स्रोत आहे. शहरातील लाखो नागरिकांचा पाणीपुरवठा या धरणावर अवलंबून असल्याने दरवर्षी पावसाळ्यात धरणातील साठ्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं असतं. यंदा जुलै महिन्याच्या उत्तरार्धातच समाधानकारक पाणीसाठा उपलब्ध झाल्याने महापालिका प्रशासनालाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे पुढील उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची शक्यता कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
धरणातील वाढलेल्या पाणीसाठ्यामुळे मावळ परिसरातील शेतकऱ्यांमध्येही आनंदाचं वातावरण आहे. खरीप हंगामातील पिकांसाठी तसंच पुढील रब्बी हंगामासाठी पाण्याची उपलब्धता चांगली राहण्याची शक्यता असल्यानं शेतीला मोठा आधार मिळणार आहे. पाण्याचा पुरेसा साठा असल्यास सिंचन व्यवस्थाही अधिक सक्षम राहणार असून, शेती उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हवामान विभागानं पुढील काही दिवसही घाटमाथा आणि धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मध्यम ते जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाकडून धरणाच्या पाणीपातळीवर सातत्यानं लक्ष ठेवलं जात असून, आवश्यकतेनुसार विसर्गाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
एकूणच, एल निनो असूनही यंदाच्या चांगल्या पावसामुळे पवना धरणातील जलसाठा समाधानकारक पातळीवर पोहोचला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत अधिक पाणीसाठा उपलब्ध झाल्यानं पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिक, शेतकरी आणि प्रशासन या तिन्ही घटकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आगामी काळातील पाणीपुरवठ्याबाबत सकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे.
हेही वाचा...