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नितीन गडकरींना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा, E20 शी संबंधित सर्व डिपफेक मजकूर तत्काळ हटवण्याचे आदेश जारी

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी अब्रुनुकसानीची याचिका दाखल करत मेटा, एक्स, गुगल, यूट्यूब आणि आयटी मंत्रालयासह अनेकांविरुद्ध दावा ठोकत 11 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मागितली आहे.

Bombay high court
नितीन गडकरींना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 1:09 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 1:17 PM IST

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मुंबई : ई-20 पेट्रोलवरून प्रचंड ट्रोल होत असलेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. यासंदर्भात गडकरींची बदनामी करणारा सर्व मजकूर सोशल मीडिया आणि इटरनेटवरून तत्काळ हटवण्याचे आदेश हायकोर्टानं आज बुधवारी (5 ऑगस्ट) जारी केले आहेत. याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अब्रुनुकसानीची याचिका दाखल करत यात मेटा, एक्स, गुगल, यूट्यूब आणि आयटी मंत्रालयासह अनेकांविरुद्ध दावा ठोकत 11 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मागितली आहे.

हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय? : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टानं निर्देश देताना स्पष्ट केलंय की, प्रथमदर्शनी नितीन गडकरी यांच्या दाव्यात तथ्य आढळत असून सबंधित मजकूर हा टिकात्मक आणि आक्षेपार्हच आहे. अश्या पद्धतीनं एखाद्या व्यक्तीविरोधात जाहीरपणे सोशल मीडियावर टिका होणं गैर आहे. गुगल आणि मेटा यानी स्वत:हून हा संपूर्ण संबंधित आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे हा सर्व मजकूर तत्काळ सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉमवरून हटवण्याचे आदेश दिले जात आहेत. भविष्यात जर अश्या प्रकारचा नवा मजकूर पुन्हा प्रसारित झाल्यास याचिकाकर्ते थेट या कंपन्यांशी संपर्क साधून तो हवण्याची सूचना करू शकतात, ज्यावर कारवाई करणं संबंधितांना अनिवार्य राहील.

टिका ही मर्यादेत राहूनच केली जावी, जर कुणी मर्यादा ओलांडत असेल तर ते योग्य नाही, असंही यावेळी हाकोर्टानं नमूद केलं. जर सूचना करूनही अश्या पद्धतीनं एआयचा वापर करून तयार केलेला डीपफेक मजकूर हटवला गेला नाही, तर याचिकाकर्त्यांना पुन्हा कोर्टात येण्याची मुभा राहील. मुळात गुगल आणि मेटा सारख्या अग्रगण्य कंपन्यांनी स्वत:ची अशी एक कार्यप्रणाली विकसित करायला हवी, जी अश्या पद्धतीच्या तक्रारी हाताळून त्यांचं तातडीनं निवारण करू शकेल, जेणेकरून संबधित व्यक्तींना वारंवार कोर्टात यावं लागणार नाही. असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांकरता तहकूब केली आहे.

काय आहे याचिका? : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या 86 पानी याचिकेतून दावा केला की, केंद्र सरकारच्या ई-20 (पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण) योजनेशी आपला काहीही संबंध नाही. मात्र तरीही यामुळे गाड्या खराब होत असल्याला अपप्रचार करत आपल्यालाच यासाठी जबाबद ठरवलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यासाठी सोशल मीडियावर एक मोहीम राबवली जात असून याकरता ही सेवा पुरवणाऱ्या मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब आणि काही अज्ञात सोशल मीडिया युजर्सविरुद्ध त्यांनी हायकोर्टात दावा केला आहे. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले एआय प्रणित डीपफेक व्हिडीओ आणि मॉर्फ केलेले फोटो आणि मीम्स तत्काळ काढण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करत 11 कोटी रुपये नुकसान भरपाईचा दावाही केला आहे.

याचिकेतील दावा काय? : आपले वकील संदिप लड्डा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत गडकरींनी दावा केला की, ई-20 योजनेशी आपला काहिही संबंध नाही. खरं तर ही योजना पेट्रोलियम मंत्रालयामार्फत चालवली जाते आहे. आपल्या अखत्यारित असलेल्या रस्ते परिवहन मंत्रालयाशी याचा कोणताही थेट संबंध नाही. मुळात इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाची सुरुवात साल 2003 मध्येच झाली होती. केंद्र सरकारनं तेव्हाच पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचं धोरण अंगिकारण्याचं ठरवलं होतं. पुढे कालांतरानं ही योजना अंमलात यायला साल 2025 उजाडलं, आण पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळ्याचं प्रमाण ठरवून ई-20 उदयास आलं. युरोपात अनेक देशात ई-20 आणि काही देशांत तर ई-30 पेट्रोलही फार पूर्वीपासून उपलब्ध करण्यात आलं आहे. त्यामुळे हे धोरण लागू करणारा भारत हा काही पहिला देश नाही.

काय आहे प्रकरण? : गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या मुद्दयावरुन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना सोशल मीडियावरुन प्रचंड ट्रोल केले जातं आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळलं जात असल्यानं सध्या वाहनांमध्ये बिघाड होत असल्याचा आरोप अनेकांकडून केला जातो आहे. गडकरींकडून फार पूर्वीपासून त्यांच्या मुलाच्या इथेनॉल निर्मितीच्या कारखासाठीच इंधनात इथेनॉल मिसळून E20 पेट्रोल तयार करण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं जात असल्याचा आरोपही यावेळी अनेकांनी सोशल मीडीयावर केला आहे. त्यातच आता सीजेपीच्या आंदोलनात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता पुढचा नंबर नितीन गडकरींचा असल्याचा दावा अनेक सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन केला जातो आहे. याविरोधात नितीन गडकरी हे मेटा, गुगल आणि एक्स यां सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्याविरोधात दिवाणी खटला दाखल करु शकतात, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारीच आपल्या निकालातून दिला, त्यानुसार ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

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Last Updated : August 5, 2026 at 1:17 PM IST

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