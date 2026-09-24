मंत्री छगन भुजबळ यांना सत्र न्यायालयाचा मोठा दिलासा, कलिना ग्रंथालय प्रकरणात निर्दोष मुक्तता
मुंबई सत्र न्यायालयानं कलिना ग्रंथालय प्रकरणात मंत्री छगन भुजबळ यांची निर्दोष सुटका केली आहे. वाचा, काय आहे प्रकरण.
Published : September 24, 2026 at 3:06 PM IST
मुंबई- महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळापाठोपाठ कलिना ग्रंथालय प्रकरणातून मंत्री छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं मंत्री भुजबळांबरोर आणखी तीन आरोपींचीदेखील निर्दोष मुक्तता दिली आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबई सत्र न्यायालयानं मोठा दिलासा आहे. कलिना ग्रंथालय प्रकरणात मंत्री छगन भुजबळांसह उर्वरित तीन आरोपींची सत्र न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे. या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन मंत्री म्हणून छगन भुजबळ यांनी कथितरित्या कंत्राटदाराकडून किकबॅक घेतल्याचा एसीबीचा आरोप होता. तसेच, ग्रंथालयाच्या बांधकामासाठी विकासकाला अनुकूलता दाखवून, मोक्याची सरकारी जमीन अत्यंत नाममात्र दरात भाडेतत्त्वावर दिल्याचाही आरोप होता. मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना येथील मोक्याच्या जागेवर ग्रंथालय उभारण्यासाठी राज्य सरकारला जागा देण्यात आली होती. भुजबळ यांच्या कार्यकाळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 2009 मध्ये या चार एकर जागेच्या एका भागावर ग्रंथालय उभारण्यासाठी निविदा काढल्या होत्या. तर उर्वरित जागा एका विकासकाला 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर केवळ एक रुपया प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दरानं देण्यात आल्याचा एसीबीचा आरोप होता. भुजबळ यांच्यासह तत्कालीन उपविभागीय अभियंता गजानन सावंत, कार्यकारी अभियंता हरीश पाटील, आणि सीए
रवींद्र सावंत यांची मुक्तता करण्यात आली आहे. तर उर्वरित आरोपींची याआधीच सुटका झाली होती.
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