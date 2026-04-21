'भाऊबंदकीमध्ये जमिनीची हिस्सा वाटणी नोंदणी शुल्क माफ', मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती
भाऊबंदकीतील जमिनीची आपसी वाटणी आता थेट मुद्रांक कार्यालयात केवळ 500 रुपयांत नोंदवता येईल. तहसीलदाराच्या जाचक अटीतून शेतकऱ्यांची मुक्तता झाल्याची माहिती महसूलमंत्र्यांनी नागपुरात दिली.
Published : April 21, 2026 at 9:01 PM IST
नागपूर : राज्यातील शेतकऱ्यांना आता भाऊबंदकीतील जमिनीची वाटणी करायची असल्यास, पूर्वी त्यासाठी तहसीलदाराकडे जाऊन मान्यता घ्यावी लागायची. तहसीलदाराची मान्यता मिळाल्याशिवाय वाटणी करताच येत नव्हती. मात्र, आता शेतकऱ्यांनी आपल्या भाऊबहिणींमध्ये आपसी वाटणी केल्यास थेट मुद्रांक कार्यालयात जाऊन दस्तऐवज नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करता येईल आणि यासाठी कोणतं अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही. फक्त 500 रुपयात वाटणीपत्र नोंदणी करता येईल, असा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. ते आज नागपुरात बोलत होते.
जमिनीची वाटणीची नोंदणी थेट कार्यालयात करावी : "ही सुधारणा महत्त्वाची असून अंमलबजावणी सोमवारपासून सुरू झाली आहे. सर्वांनी स्टॅम्प पेपरवर लिहून भाऊ-भाऊ आणि वडील-मुलगा यांच्यात झालेली जमिनीची वाटणी थेट नोंदणी कार्यालयात जाऊन रजिस्टर करून घ्यावी," असं आवाहन महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी केलं.
काँग्रेसविरोधात मोर्चा काढणार : "महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झालं. मात्र, जर विधेयक मंजूर झालं असतं तर 350 महिला खासदार थेट लोकसभेत पोहोचू शकल्या असत्या. 170हून अधिक महिला या विविध राज्यात आमदार म्हणून निवडून आल्या असत्या. मात्र, या प्रक्रियेत काँग्रेस आणि सहयोगींनी अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. इंडिया आघाडीवर देश विरोधी भूमिका घेतल्याची टीका करण्यात येत आहे. 70 कोटी महिलांमध्ये याबाबत नाराजी असून याविरोधात आम्ही मोर्चा काढत आहोत," असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
जनता काँग्रेसला धडा शिकवेल : "भारतातील 70 कोटी महिला काँग्रेसला कधीही माफ करणार नाही. काँग्रेस पक्षानं या विषयावर चुकीची भूमिका घेतली असून जनता विसरणार नाही. देश हितासाठी काम न करणं काँग्रेसचा अजेंडा असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. ज्या 211 खासदारांनी या विधेयकाला विरोध केला, त्यांना जनता योग्य धडा शिकवेल," असा इशारा मंत्री बावनकुळे यांनी दिला.
धर्मांतर विरोधी कायदा : "जिहादच्या नावानं धर्मांतरणाच्या अनेक घटना राज्यात समोर येत आहेत. नाशिक, अमरावतीनंतर नागपुरात देखील काही घटना उघडकीस आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करण्यासाठी पाठपुरावा करत आहेत. राज्यात लवकरच धर्मांतरण विरोधी कायदा लागू करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे," अशी माहिती मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महायुतीत तणाव नाही : "सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक दरम्यान महायुतीमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. हे जरी खरं, असलं तरी एकनाथ शिंदे यांच्याशी कोणतेही गंभीर मतभेद नाहीत. त्यावेळी निर्माण झालेले मतभेद दूर करण्यासाठी महायुतीतर्फे प्रयत्न केले असून तणाव निवळला आहे," असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
