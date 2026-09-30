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दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांतील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा, फेब्रुवारी-मार्च 2027 परीक्षा शुल्क माफ

राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधीतील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना सरकारनं मोठा दिलासा दिलाय. 2027 परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्क आकारू नये असे निर्देश राज्य मंडळाचे विभागीय मंडळांना दिलेत.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 9:55 PM IST

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मुंबई - राज्यातील दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांमधील इयत्ता 10 वी आणि 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. फेब्रुवारी-मार्च 2027 मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता 10 वी) आणि उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता 12 वी) परीक्षेसाठी या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न आकारता ऑनलाइन आवेदनपत्रे भरून घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं सर्व विभागीय मंडळांना दिलेत.



मदत व पुनर्वसन विभागाच्या 25 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने विविध सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये शालेय तसंच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीचाही समावेश आहे. या शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळाने फेब्रुवारी-मार्च 2027 मध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून शुल्क न घेता ऑनलाइन आवेदनपत्रे स्वीकारण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयांना तातडीने सूचना - या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागीय मंडळांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना आवश्यक सूचना देण्याचे आदेश दिलेत. तसंच करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्य मंडळाकडे तातडीने सादर करण्यासही सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान, परीक्षा शुल्क माफीबाबतच्या पुढील सविस्तर सूचना राज्य मंडळाकडून स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, परीक्षा अर्ज भरताना शुल्काचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार नाही.

मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात आधीच निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी यासंदर्भातील तपशील नंतर जाहीर करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यातं आलं होतं. त्यानुसार या परीक्षा शुल्क माफीची घोषणा आज करण्यात आली.

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  1. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना दिलासा परीक्षा शुल्क माफ

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EXAM FEES WAIVED
परीक्षा शुल्क माफ
विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा
परीक्षा शुल्क माफीची घोषणा
EXAM FEES WAIVED

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