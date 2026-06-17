शिवसेनेच्या वर्धापनदिनापूर्वी मोठा राजकीय भूकंप? 'ऑपरेशन टायगर'ला सुरुवात; उद्धव ठाकरेंचे 6 खासदार दिल्लीत दाखल
19 जून रोजी शिवसेनेचा 60 वा वर्धापन दिन आहे. त्याआधी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का देऊ शकतात.
Published : June 17, 2026 at 7:29 AM IST
मुंबई : शिवसेनेच्या वर्धापन दिनापूर्वी राज्याच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत प्रवेश करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे काही खासदार मंगळवारी (16 जून) रात्री उशिरा दिल्लीत दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या खासदारांची आज सकाळी 8.30 वाजता शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या निवासस्थानी बैठक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच खासदार श्रीकांत शिंदे उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. बैठकीत पुढील राजकीय रणनीती तसेच संभाव्य पक्षांतराबाबत चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, बैठकीनंतर संबंधित खासदार लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेणार असल्याचीही माहिती मिळत आहे.
खासदारांना 15 कोटींचा अॅडव्हान्स? संजय राऊतांचा गंभीर आरोप : राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून ‘ऑपरेशन टायगर’ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. 16 जूनच्या रात्री शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे काही खासदार अचानक 'नॉट रिचेबल' झाले. त्यानंतर विविध राजकीय हालचालींना वेग आला. संबंधित खासदार दोन तृतीयांश सदस्यसंख्या पूर्ण करून स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असून, त्यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत विलीन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे, “अपना सपना मनी.. मनी! महाराष्ट्रातील खासदारांना विकत घेण्यासाठी आज रात्री प्रत्येकी 15 कोटी रुपयांचा अॅडव्हान्स देण्यात येत असल्याची माहिती धक्कादायक आणि घृणास्पद आहे.”
अपना सपना मनी..मनी..!— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 16, 2026
Apna Sapna Money Money!
It’s shocking and revolting that Maharashtra MPs are reportedly being offered ₹15 crore each tonight to switch sides.@Dev_Fadnavis
अरविंद सावंतांचे लोकसभा अध्यक्षांना पत्र : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून पक्षाच्या खासदारांच्या कोणत्याही स्वतंत्र गटाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
पत्रात सावंतांनी नमूद केलं आहे की, शिवसेना पक्षाच्या मूळ ओळखीबाबतचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. “खरी शिवसेना कोणती?” या प्रश्नावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना कोणत्याही स्वतंत्र गटाला किंवा विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला मान्यता देणं योग्य ठरणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
माध्यमांमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे काही खासदार लोकसभेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी किंवा अन्य पक्षात विलीनीकरणासाठी प्रयत्न करत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. या घडामोडी संविधानातील राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षासंदर्भातील तरतुदींशी संबंधित असल्यानं पक्षाची भूमिका अधिकृतपणे नोंदवणं आवश्यक असल्याचं सावंत यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित सुनावणी आणि त्यावरील अंतिम निर्णय लक्षात घेऊन अशा कोणत्याही दाव्याला किंवा प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे केली आहे.
'शिवसेना (उबाठा) पक्षालाच राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी' : सावंतांनी पत्रात पुढे म्हटलं आहे की, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हा कायद्याच्या दृष्टीनं एकच राजकीय पक्ष असून संसदीय पक्षाचं अस्तित्व आणि अधिकार हे मूळ राजकीय पक्षातूनच निर्माण होतात. संविधानात एकाच राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे अनेक स्वतंत्र गट मान्य करण्याची तरतूद नसल्यानं संसदेत केवळ एकच अधिकृत पक्षनेतृत्व, एकच अधिकृत पक्षप्रतोद (व्हिप) आणि एकच अधिकृत पक्षरचना मान्य केली जाऊ शकते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पत्राच्या शेवटी अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे चार प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी हे निवेदन लोकसभेच्या अधिकृत नोंदीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला लोकसभेत एकच राजकीय पक्ष म्हणून आणि त्याच्या अधिकृत नेता व व्हिपमार्फत मान्यता कायम ठेवावी, असं नमूद केलं आहे.
याशिवाय, पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही फुटीर गटाला स्वतंत्र मान्यता, दर्जा, विशेषाधिकार किंवा सुविधा देऊ नयेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच अशा कोणत्याही प्रस्तावावर किंवा मागणीवर निर्णय घेण्यापूर्वी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती पत्रात करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीसह उपलब्ध असलेल्या सर्व कायदेशीर उपाययोजनांचा अवलंब करण्याचा हक्क पक्षानं राखून ठेवला असल्याचंही सावंतांनी स्पष्ट केलं आहे.
कोणते खासदार जाणार? : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे लोकसभेत एकूण नऊ खासदार आहेत. त्यापैकी संजय दिना पाटील, राजाभाऊ वाझे, भाऊसाहेब वाघचौरे, नागेश पाटील आष्टीकर, संजय देशमुख आणि संजय जाधव हे खासदार सध्या संपर्काबाहेर असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. तर ओमराजे निंबाळकर हे मंगळवारी रात्रीपर्यंत पुण्यात असल्याची माहिती मिळाली आहे. दुसरीकडे, अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई हे उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेशी ठाम असल्याचं सांगितलं जात आहे.
ऑपरेशन टायगरची गरज काय? : राज्यसभेत एनडीएची ताकद वाढत असली तरी लोकसभेत दोन तृतियांश बहुमताचा (363 जागा) महत्त्वाचा टप्पा गाठणं अजूनही आव्हानात्मक आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) 20 बंडखोर खासदारांचा पाठिंबा मिळाला तरी एनडीएची संख्या सुमारे 314 जागांपर्यंतच पोहोचू शकते, जी आवश्यक बहुमतापेक्षा लक्षणीय कमी आहे. संसदेत कोणत्याही महत्त्वाच्या विधेयकावेळी प्रादेशिक पक्षांच्या खासदारांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. जर शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार एनडीएमध्ये सामिल झाले तर मोदी सरकारला त्याचा निश्चितच फायदा होईल. पावसाळी अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून 'ऑपरेशन टायगर'चा हा खटाटोप केला जात आहे.