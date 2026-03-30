कस्टम विभागाची मोठी कारवाई! 26.80 कोटी रुपये किमतीचा हायड्रोपोनिक गांजा जप्त

Published : March 30, 2026 at 12:37 PM IST

पुणे- थायलंडहून पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मँडरीन संत्र्याच्या पिशव्या म्हणून आलेल्या कार्गोमध्ये सुमारे 26.80 कोटी रुपये किमतीचा 76.58 किलो हायड्रोपोनिक गांजा (कॅनॅबिस) कस्टम विभागाने जप्त केलं असून, या प्रकरणात एका आरोपीला अटक करण्यात आलीय.

चिनी बनावटीच्या खाद्यपदार्थांची एक आयात खेप प्राप्त : कस्टम विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे सीमाशुल्क विभागाच्या एअर कार्गोमध्ये चिनी बनावटीच्या खाद्यपदार्थांची एक आयात खेप प्राप्त झाली. ही खेप थायलंडहून पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आली होती. हा माल 'मँडरीन संत्र्याच्या पिशव्या' म्हणून घोषित करण्यात आला होता आणि तो पांढऱ्या थर्मोकोलच्या खोक्यांमध्ये पॅक केलेला होता. पुणे सीमाशुल्क विभागाच्या एअर कार्गोच्या आवारात ही खेप स्कॅन करण्यात आली.

एअर कार्गोच्या अधिकाऱ्यांकडून एक खोका उघडण्याचा निर्णय : मालाच्या स्कॅन केलेल्या प्रतिमा सुरुवातीला सेंद्रिय स्वरूपाच्या वाटत नव्हत्या. त्यामुळे एअर कार्गोच्या अधिकाऱ्यांनी एक खोका उघडण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांना खोक्यांमध्ये सीलबंद असलेले टिनचे डबे आढळले. त्या टिनच्या डब्यांमध्ये अधिकाऱ्यांना मिठासारखी पांढऱ्या रंगाची दाणेदार पावडर आढळली आणि जेव्हा ती पावडर बाहेर काढण्यात आली, तेव्हा अधिकाऱ्यांना व्हॅक्यूम सील केलेले पारदर्शक प्लास्टिक पॅक सापडले, ज्यात हायड्रोपोनिक गांजा (कॅनॅबिस) होता. त्यानंतर संपूर्ण माल उघडण्यात आला, ज्यामध्ये भारतीय अवैध बाजारात सुमारे 26.80 कोटी रुपये किमतीचा 76.58 किलो हायड्रोपोनिक गांजा (कॅनॅबिस) जप्त करण्यात आलाय. पुणे कस्टम्सने तात्काळ शोधमोहीम राबवली असून, आतापर्यंत एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

