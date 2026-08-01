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जळगावात एमडी तस्करीचा मोठा पर्दाफाश, 62 ग्रॅम अमली पदार्थ जप्त; एकजण अटकेत

जळगावात एमडी या अमली पदार्थाच्या तस्करीचा मोठा पर्दाफाश केला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या पथकानं ही कारवाई केली.

Drugs smuggling racket busted in Jalgaon
जळगावात एमडी तस्करीचा मोठा पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 5:40 PM IST

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जळगाव : जिल्ह्यात अमली पदार्थांच्या वाढत्या अवैध व्यापाराविरोधात स्थानिक गुन्हे शाखा (एलसीबी) आणि एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या पथकाने संयुक्तरीत्या धडक कारवाई करत एमडी (मेफेड्रोन) या घातक अमली पदार्थाच्या तस्करीचा मोठा पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत तब्बल 62.07 ग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आला असून, त्याची अंदाजे किंमत 2 लाख 88 हजार रुपये असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. याप्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून, अमली पदार्थांचा पुरवठा करणाऱ्या दुसऱ्या संशयिताविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याचा शोध सुरू असून, लवकरच त्यालाही अटक करण्यात येईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

पोलीस पेट्रोलिंगदरम्यान आरोपी जाळ्यात : एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एफसीआय गोदामासमोरील रस्त्यावर पोलिसांचे गस्त पथक नियमित पेट्रोलिंग करत असताना, एका व्यक्तीच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्या. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन झडती घेतली असता, त्याच्याकडे विविध पिशव्यांमध्ये लपवून ठेवलेला एमडी हा अमली पदार्थ आढळून आला. त्याच्याकडून संपूर्ण मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या कारवाईत एमडी व्यतिरिक्त आरोपीकडील मोबाईल फोन, दुचाकी आणि इतर साहित्य असा एकूण साडेतीन लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे.

जळगावात एमडी तस्करीचा मोठा पर्दाफाश (ETV Bharat)

आरोपी अमली पदार्थांची विक्री आणि पुरवठा करण्याच्या उद्देशानं फिरत असल्याचा प्राथमिक अंदाज तपासातून व्यक्त करण्यात आला आहे. अटकेत असलेल्या आरोपीची कसून चौकशी सुरू असून, त्याच्या माध्यमातून या अमली पदार्थाच्या रॅकेटमागील मुख्य सूत्रधार, पुरवठादार आणि ग्राहकांची माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणाचे धागेदोरे राज्याबाहेरील किंवा इतर जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचतात का? याचाही तपास पोलीस करत आहेत.

'कारवाई आणखी तीव्र करणार' : जळगाव जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांत अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या घटना वाढत असल्याने पोलीस प्रशासनाने अशा गुन्हेगारांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. अमली पदार्थांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, संशयास्पद हालचाली किंवा अमली पदार्थांच्या विक्रीची माहिती नागरिकांनी तातडीने पोलिसांना द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या यशस्वी कारवाईमुळे जळगावात अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराला मोठा धक्का बसला असून, अशा कारवाया आगामी काळात आणखी तीव्र करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

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TAGGED:

DRUGS SMUGGLING RACKET
JALGAON
MD DRUGS SMUGGLING RACKET JALGAON
जळगाव
DRUG SMUGGLING IN JALGAON

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