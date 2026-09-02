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सोने-चांदीच्या दरात मोठी उलथापालथ; सोने 4 हजारांनी स्वस्त, खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड

आज सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली असून, जळगावच्या सुवर्णनगरीत ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळालाय. मात्र, दर आणखी घसरणार का? याबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम कायम आहे.

Major fluctuation in gold and silver prices
सोने-चांदीच्या दरात मोठी उलथापालथ (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2026 at 8:31 PM IST

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जळगाव : गेल्या काही दिवसांपासून सोने-चांदीच्या दरात सुरू असलेल्या मोठ्या चढ-उतारामुळे ग्राहक आणि सराफा व्यावसायिकांचे लक्ष बाजारातील हालचालींकडे लागले आहे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरजेपुरतेच सोने-चांदी खरेदी करण्याचे आवाहन केल्यानंतर बाजारात वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली असून, जळगावच्या सुवर्णनगरीत ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळालाय. मात्र, दर आणखी घसरणार का? याबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम कायम आहे.

सोने-चांदीच्या दरात मोठी उलथापालथ (Source- ETV Bharat)

10 दिवसांपासून सोने-चांदीच्या बाजारात मोठी उलथापालथ : आज सोन्याच्या दरात तब्बल 4 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. त्याचवेळी चांदीच्या दरातही मोठी घसरण होत ते तब्बल 8 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. अवघ्या एका दिवसात झालेल्या या मोठ्या घसरणीमुळे सराफा बाजारात चर्चेला उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे ही घसरण केवळ एका दिवसापुरती मर्यादित नसून गेल्या 10 दिवसांपासून सोने-चांदीच्या बाजारात मोठी उलथापालथ सुरू आहे. गेल्या 10 दिवसांत सोन्याच्या दरात तब्बल 10 हजार रुपयांची, तर चांदीच्या दरात सुमारे 15 हजार रुपयांची घट झाल्याचे बाजारातील आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

gold and silver prices
सोने-चांदीच्या दरात मोठी उलथापालथ (Source- ETV Bharat)

जळगावच्या सुवर्णनगरीत सध्याचे दर किती? : जळगाव ही महाराष्ट्रातील प्रमुख सुवर्ण बाजारपेठांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. येथे दररोज सोने-चांदीच्या भावाकडे ग्राहकांसह सराफा व्यावसायिकांचे बारकाईने लक्ष असते. सध्या जळगावच्या सुवर्णनगरीत सोने सुमारे 1 लाख 50 हजार रुपये, तर चांदीचा दर सुमारे 2 लाख 31 हजार रुपये इतका असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मागील काही दिवसांत सोने-चांदीच्या भावात झालेली वाढ पाहता अचानक सुरू झालेली ही घसरण ग्राहकांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे. सोन्याचा भाव झपाट्याने खाली आल्याने लग्नसराई, सणासुदी किंवा भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी सोने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांच्या अपेक्षा पुन्हा वाढल्या आहेत.

gold and silver prices
सोने-चांदीच्या दरात मोठी उलथापालथ (Source- ETV Bharat)

‘आता खरेदी करावी की थांबावे?’ ग्राहक संभ्रमात : दर घसरल्याने ग्राहकांमध्ये उत्साह निर्माण झाला असला तरी दुसरीकडे मोठा संभ्रमही निर्माण झाला आहे. आज सोने 4 हजारांनी स्वस्त झाले आहे, तर उद्या आणखी दर कमी झाले तर? असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. गेल्या दहा दिवसांतच सोन्याच्या भावात 10 हजारांची आणि चांदीच्या भावात 15 हजारांची घसरण झाल्याने ‘आता खरेदी करायची की आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करायची?’ यावर ग्राहक विचार करत आहेत. काही ग्राहकांच्या मते, सध्याच्या घसरणीचा फायदा घेऊन गरजेपुरते सोने खरेदी करणे योग्य ठरू शकते. तर काही ग्राहक दर आणखी खाली येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खरेदी पुढे ढकलण्याच्या विचारात आहेत.

पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर बाजारात चर्चेला उधाण : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर सोने-चांदी खरेदीबाबतही चर्चा वाढली आहे. वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांनी अनावश्यक खरेदी टाळावी आणि गरजेपुरतेच सोने-चांदी घ्यावे, असा संदेश देण्यात आल्यानंतर बाजारातील वातावरणावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे सोने-चांदीच्या दरातील मोठी घसरण आणि दुसरीकडे पंतप्रधानांचे आवाहन यामुळे ग्राहक आता अधिक सावधपणे निर्णय घेताना दिसत आहेत. विशेषतः गुंतवणुकीच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करणारे ग्राहक सध्याच्या बाजारातील परिस्थितीचा अंदाज घेत आहेत.

सोन्याच्या दराने दिलासा, पण चांदीतही मोठी पडझड : सोन्याच्या तुलनेत चांदीच्या दरातील घसरणही विशेष लक्षवेधी ठरली आहे. आज चांदी तब्बल 8 हजार रुपयांनी स्वस्त झाल्याने चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. गेल्या दहा दिवसांत चांदीच्या भावात तब्बल 15 हजार रुपयांची घट झाल्याने बाजारातील या घसरणीची व्याप्ती किती मोठी आहे, याचा अंदाज येतो. त्यामुळे चांदीमध्ये गुंतवणूक करणारे ग्राहकही सध्याच्या परिस्थितीकडे संधी म्हणून पाहत आहेत.

दरातील चढ-उतार कशामुळे? : आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली, डॉलरच्या तुलनेतील बदल, जागतिक आर्थिक परिस्थिती, गुंतवणूकदारांचा कल आणि बाजारातील मागणी-पुरवठा यांसारख्या विविध घटकांचा सोने-चांदीच्या किमतीवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे दर दररोज बदलताना दिसतात. अशा परिस्थितीत गेल्या काही दिवसांतील विक्रमी वाढीनंतर आता सुरू झालेली घसरण ग्राहकांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे. मात्र, सध्याची घसरण किती दिवस टिकणार आणि पुढील काळात दर पुन्हा वाढणार की आणखी कमी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सराफा बाजारात ग्राहकांची वर्दळ वाढणार? : सोन्याच्या दरात एका दिवसात 4 हजार रुपयांची घसरण झाल्याने आगामी काळात सराफा बाजारात ग्राहकांची वर्दळ वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः लग्नकार्य, सण-समारंभ किंवा पारंपरिक कारणांसाठी सोने खरेदी करणारे ग्राहक दर कमी झाल्याचा फायदा घेण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यापूर्वी ग्राहकांनी बाजारातील दरांचा कल आणि अधिकृत सराफा बाजारातील ताजे भाव तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकूणच पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर सोने-चांदीच्या बाजारात सुरू असलेली उलथापालथ, त्यातच एका दिवसात सोन्याला 4 हजार आणि चांदीला 8 हजारांचा फटका आणि दहा दिवसांत झालेली मोठी घसरण यामुळे जळगावच्या सुवर्णनगरीत सध्या एकच चर्चा रंगली आहे.

‘सोने-चांदीचे भाव आणखी घसरणार की पुन्हा उसळी घेणार?’ : ग्राहक मात्र या प्रश्नाचे उत्तर मिळेपर्यंत सावध पवित्रा घेताना दिसत आहेत. दरम्यान, सध्याच्या घसरणीचा फायदा घेऊन गरजेपुरती खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढते की ग्राहक आणखी दर कमी होण्याची वाट पाहतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

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