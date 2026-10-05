मुंबईच्या गोरेगाव पूर्वेत फिल्म सिटी परिसरात मोठी आग
संध्याकाळी 5:15 च्या सुमारास एसी पॉईंटच्या इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये आग लागली. स्टुडिओमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक बांबू आणि लाकूडचा साठा असल्यामुळे आग मोठी झाली.
Published : October 5, 2026 at 6:42 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 6:53 PM IST
मुंबई - गोरेगाव पूर्वेत फिल्म सिटी परिसरात मोठी आग लागलीय. फिल्म सिटीमध्ये असलेल्या प्राईम फोकस स्टुडिओमध्ये मोठी आग लागली. संध्याकाळी 5:15 च्या सुमारास एसी पॉईंटच्या इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये आग लागली. स्टुडिओमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक बांबू आणि लाकूडचा साठा असल्यामुळे आग मोठी झाली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचा चार ते पाच बंब घटनास्थळी दाखल होत आग विझवण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत आहेत.
सुदैवाने या आगीमध्ये कोणतेही जीवित हानी झालेली नाही, मात्र मोठा प्रमाणात स्टुडिओ जळून खाक झाला आहे. फिल्म सिटीमध्ये असलेल्या स्टुडिओमध्ये अचानक लागलेल्या या आगीमुळे गोंधळंचं वातावरण निर्माण झालं होतं. आग शॉर्टसर्किटमुळे लागली की काही वेगळं कारण आहे, या संदर्भात आरे पोलीस आणि अडाणी इलेक्ट्रिसिटीच माध्यमातून तपास सुरू आहे.
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