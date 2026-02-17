ग्रँड ट्रॅक जीटी एक्सप्रेसच्या पार्सल बोगीला आग, जीवितहानी टळली, पार्सल जळून राख
नवी दिल्ली ते चेन्नई धावणाऱया ग्रँट ट्रॅक एक्सप्रेसच्या पार्सल बोगीला आग लागल्याची घटना घडली आहे.
जीटी एक्सप्रेसच्या पार्सल बोगीला आग (ETV Bharat Reporter)
Published : February 17, 2026 at 3:34 PM IST
नागपूर - नवी दिल्ली-चेन्नई मार्गावरील ग्रँड ट्रॅक एक्सप्रेसला आग लागल्याची घटना उघडकीस आली आहे. सिंधी (रेल्वे) ते तुळजापूरच्या दरम्यान पोल क्रं 784 जवळ जिटी एक्सप्रेसच्या पार्सल डब्याला आग लागली. आग पार्सल डब्यापुरती मर्यादित राहिल्यामुळं जीवितहानी टळली आहे.
नागपूरवरून सेवाग्रामला जाणाऱ्या रूटवरची ही घटना आहे.
आग लागल्याची माहिती समजताच रेल्वे सुरक्षा बल (आरपीआय)चे पथक घटनास्थळी दाखल झालं होतं. एक तासाच्या प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं आहे. मात्र, तोपर्यंत पार्सल बोगीतील शेकडो पार्सल जळून राख झाले आहे. नेमकी आग कशामुळं लागली यासंदर्भात तपास केला जात आहे.