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नांदेडमध्ये शहरी भागाला भूकंपाचे मोठे धक्के; भूकंपाचं केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील पांगरा शिंदे

नांदेडमध्ये सकाळी 9 वाजून 43 मिनिटांनी भूकंपाचा झटका जाणवला असून, भूकंपाचा केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील पांगरा शिंदे हे आहे.

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नांदेडमध्ये शहरी भागाला भूकंपाचा मोठा धक्का (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2026 at 10:43 AM IST

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Updated : October 3, 2026 at 10:53 AM IST

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नांदेड- नांदेड जिल्ह्यातील शहरी भागाला मोठ्या तीव्रतेचा भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. नांदेडमध्ये सकाळी 9 वाजून 43 मिनिटांनी भूकंपाचा झटका जाणवला असून, भूकंपाचं केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील पांगरा शिंदे हे आहे. 4.5 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा हा भूकंप असून, नांदेड जिल्ह्यासह हिंगोली, परभणी, लातूर यासह कर्नाटकातील बिदर आणि तेलंगाणा जिल्ह्यातही भूकंपाचं धक्के जाणावले. भूकंपाचा केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील पांगरा शिंदे येथील गढाळा गावाच्या शिवारात भूगर्भात सुमारे 7 किलोमीटर खोलीवर आहे.

हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये मागील काही दिवसांपासून सातत्याने भूकंपाचे धक्के : भूकंपाचे धक्के जाणवल्यानंतर नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. मात्र, या भूकंपामुळे कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही. हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये मागील काही दिवसांपासून सातत्याने भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत. जुलैमध्ये देखील अशाच प्रकारचा सौम्य धक्का नागरिकांना जाणवला होता.

सविस्तर वृत्त लवकरच...

Last Updated : October 3, 2026 at 10:53 AM IST

TAGGED:

HINGOLI DISTRIC JOLTS
HINGOLI PANGRA SHINDE
नांदेडला भूकंपाचे धक्के
URBAN NANDED EARTHQUAKE

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