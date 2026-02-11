भाजपाच्या विरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या बंडखोरांचं सहा वर्षांसाठी निलंबन, 'ही' आहेत कारवाई झालेल्या बंडखोरांची नावं
भाजपानं पक्षाच्या उमेदवारांविरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या बंडखोरांवर कठोर कारवाई करत शहरातील 69 कार्यकर्ते तसंच पदाधिकाऱ्यांना सहा वर्षांसाठी निलंबित केलं आहे.
Published : February 11, 2026 at 1:40 PM IST
पुणे : राज्यात झालेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत पुण्यासह राज्यात भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांनी पक्षाच्या विरोधात बंडखोरी करत विविध पक्षांत प्रवेश करत निवडणूक लढवली होती. आता या बंडखोरांच्या विरोधात पक्ष आक्रमक झाला असून पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी बुधवारी पत्र काढत भाजपाविरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या बंडखोरांचं सहा वर्षासाठी पक्षातून निलंबन केलं आहे. यात पुण्यातील एकूण 69 कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
भाजपाची पदाधिकाऱ्यांवर मोठी कारवाई : पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीआधी पक्षातील कुठल्याही पदाधिकारी किंवा कार्यकर्त्यानं पक्षविरोधी भूमिका घेतल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल अशा सूचना पक्षानं निवडणुकीच्या काळात केल्या होत्या. असं असताना महानगरपालिका निवडणुकीत पक्षाच्या विरोधात जाऊन काहींनी निवडणुका लढवल्या. यासह पक्षविरोधी भूमिका घेतली. यातील अनेक कार्यकर्ते, माजी नगरसेवक, भाजपाचे पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यात अमोल बालवडकर, धनंजय जाधव, किरण बारटक्के, सचिन दांगट, मोहिनी देवकर, उज्वला गौड, हरीश परदेशी, प्रीतम नागापुरे, संगीता ठोसर, संदीप लोणकर, मधुकर मुसळे यांच्यासह 69 जणांचं बुधवारी निलंबन करण्यात आलं.
भाजपामधून हकालपट्टी केलेल्या ६९ जणांची नावे :
- श्री. धनंजय जाधव
- श्री. चंद्रकांत पाटे
- सौ. कादंबरी साळवी
- श्री. जितेंद्र टकले
- श्री. किशोर तरवडे
- श्री. अमोल बालवडकर
- श्री. सोमनाथ गुंड
- सौ. मानसी सोमनाथ गुंड
- सौ. अनिता तळाठी
- सौ. पल्लवी गाडगीळ
- श्री. दत्ता भगत
- श्री. विनोद मोहिते
- श्री. रमेश भंडारी
- श्री. समाधान शिंदे
- श्री. मधुकर मुसळे
- श्री. प्रकाश डोरे
- श्री. बाळासाहेब सानवडे
- सौ. मंजू वाघमारे
- सौ. प्रीती वालकर
- श्री. संदीप लोणकर
- सौ. स्मिता गायकवाड
- श्री. संतोष शिंदे
- श्री. युवराज कुञ्जेकर
- श्री. इफ्तियाज मोमीन
- श्री. अप्पणा दादावाडकर
- श्री. पुरुषोत्तम अप्पणा दादावाडकर
- श्री. अभिजीत उपाध्ये
- सौ. छाया गवळी
- श्री. नवल कुसाळ
- श्री. समीर पठाण
- श्री. प्रणव मोरे
- श्री. योगेश सूर्यवंशी
- सौ. अर्चना योगेश सूर्यवंशी
- सौ. नलिनी मोरे
- सौ. संगिता ठोसर
- श्री. अनिल मेमाणे
- श्री. नितीन मारकड
- श्री. सतीश मारकड
- सौ. वर्षा मारकड
- श्री. रुपेश धुले
- श्री. बापू पोकळे
- श्री. किरण वाळुंज
- श्री. अमोल रायकर
- श्री. संदीप पोकळे
- सौ. मोहिनी देवकर
- श्री. रितेश रासकर
- श्री. सचिन दशरथ दांगट
- श्री. सुरेंद्र कांबळे
- श्री. संदीप जन्हाड
- सौ. सुनीता गलांडे
- श्री. किशोर वाघमारे
- श्री. विजय चौगुले
- अकबर पठाण
- श्री. राजू साखरे
- सौ. ऐश्वर्या जाधव
- श्री. जितेंद्र जगताप
- श्री. प्रविण खेडकर
- सौ. स्मिता खेडकर
- सौ. उज्वला गोडे
- श्री. बाळासाहेब घोडके
- श्री. सुरेश धनगर
- सौ. स्वाती धनगर
- सौ. सुवर्णा भरेकर
- सौ. पल्लवी केदारी
- श्री. राहुल रामे
- श्री. हरीष परदेशी
- श्री. बंडू जाधव
- सौ. नीता थोरवे
- श्री. प्रीतम नागापुरे
