जळगाव सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई, मनी म्यूले रॅकेटचा पर्दाफाश, दीड कोटी रुपयांच्या ऑनलाइन फसवणुकीचा भंडाफोड
फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम भुसावळ येथील एका बँक खात्यात वळवण्यात आल्याचं तपासात उघड झालं आहे. या प्रकरणानं राज्यासह देशभरातील सायबर यंत्रणांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.
Published : July 20, 2026 at 10:54 PM IST
जळगाव - जिल्ह्यात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांवर मोठी कारवाई करत जळगाव सायबर पोलिसांनी ऑनलाइन फसवणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या 'मनी म्यूले' रॅकेटचा मोठा पर्दाफाश केला आहे. ऑनलाइन इन्व्हेस्टमेंटच्या आमिषाने, पार्ट-टाईम जॉबच्या नावाखाली तसंच डिजिटल अरेस्टसारख्या विविध सायबर फसवणुकीतून देशभरातील नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम भुसावळ येथील एका बँक खात्यात वळवण्यात आल्याचं तपासात उघड झालं असून, या प्रकरणानं राज्यासह देशभरातील सायबर यंत्रणांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.
सायबर पोलिसांनी केलेल्या 'मनी ट्रेल'च्या सखोल तपासात भुसावळ येथील मयूर सुनील कोळी याच्या बँक खात्यावर तब्बल 1 कोटी 30 लाख 88 हजार 190 रुपये जमा झाल्याचं समोर आलं आहे. प्राथमिक तपासानुसार, मयूर कोळी याने सायबर गुन्हेगारांच्या टोळीशी संगनमत करून फसवणुकीतून आलेली रक्कम स्वतःच्या खात्यात स्वीकारण्याचं काम केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या संपूर्ण व्यवहारासाठी 408 वेगवेगळ्या बँक खात्यांचा वापर करण्यात आल्याची धक्कादायक माहितीही पोलीस तपासात समोर आली आहे.
सायबर गुन्हेगार नागरिकांना जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून ऑनलाइन इन्व्हेस्टमेंटमध्ये पैसे गुंतवण्यास भाग पाडत होते. काहींना घरबसल्या पार्ट-टाईम जॉब देण्याचं आश्वासन देत आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. तर काहींना डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवून लाखो रुपये उकळण्यात आले. अशा विविध पद्धतींनी मिळवलेली रक्कम 'मनी म्यूले' म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या बँक खात्यांमध्ये वळवून पुढे इतर खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली जात असल्याचं तपासात निष्पन्न झालं आहे.
या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांचा माग काढताना महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, तेलंगाणा, दिल्ली, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांमधील एकूण 23 ऑनलाइन तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे हे रॅकेट केवळ जळगाव किंवा महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून देशभर कार्यरत असलेल्या संघटित सायबर टोळीशी संबंधित असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणी संशयित मयूर सुनील कोळी याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तो सध्या फरार आहे. त्याचा शोध घेण्यासाठी जळगाव सायबर पोलिसांचे विशेष पथक विविध ठिकाणी रवाना करण्यात आले आहे. आरोपीला अटक झाल्यानंतर या रॅकेटमागील इतर सूत्रधार, आर्थिक व्यवहारांचे जाळे आणि आणखी किती बँक खाती वापरण्यात आली याचा तपास वेगाने पुढे नेण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
या प्रकारानंतर सायबर पोलिसांनी नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. अनोळखी व्यक्तींच्या सांगण्यावरून कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करू नये, बँक खाते वापरण्यासाठी इतरांना देऊ नये, तसेच संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आढळल्यास तत्काळ 1930 या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा किंवा www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
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