पिंक ई रिक्षा योजनेत मोठे बदल, अनुदान 20 टक्क्यांवरून 40 टक्के
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजनेत राज्य सरकारने मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published : July 14, 2026 at 8:30 PM IST
मुंबई - ई-रिक्षा खरेदीसाठी देण्यात येणारे शासनाचे अनुदान 20 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्यात आले असून, यापूर्वी योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांनाही या वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. तसंच, कर्जभार कमी करणे, वित्तपुरवठा सुलभ करणे आणि योजनेचा विस्तार करण्यासह अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
नव्या निर्णयानुसार, ई-रिक्षा खरेदीसाठी शासनाकडून 40 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. उर्वरित 60 टक्के रक्कम लाभार्थीचा हिस्सा असेल. त्यापैकी किमान 10 टक्के स्वभांडवल भरावे लागणार असून, उर्वरित 50 टक्के निधी पुरवठादार कंपनीकडून बिनव्याजी (‘Partial Deferred Payment Facility’ ) अंतर्गत किंवा नागरी सहकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी, राष्ट्रीयकृत तसंच मान्यताप्राप्त खासगी बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. यामुळे महिलांना कमी भांडवलात ई-रिक्षा खरेदी करणे शक्य होणार आहे.
सरकारने आधीच योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांनाही दिलासा दिला आहे. पूर्वी 20 टक्के अनुदान मिळालेल्या लाभार्थींना आता 40 टक्के अनुदानाचा लाभ देण्यात येणार असून, ही अतिरिक्त रक्कम त्यांच्या कर्जफेडीसाठी वापरली जाणार आहे.
योजनेच्या विस्तारालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत आठ जिल्ह्यांपुरती मर्यादित असलेली योजना आता इतर जिल्ह्यांमध्येही राबविण्यात येणार आहे. लाभार्थी संख्येचे जिल्हानिहाय फेरवाटप करण्याचे अधिकार महिला व बाल विकास मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी लाभार्थींना शासनाचे अनुदान आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत वितरित करण्यात येणार आहे. तसेच, अंमलबजावणीदरम्यान आवश्यक बदल करण्याचे अधिकारही महिला व बाल विकास मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे महिला उद्योजकतेला चालना मिळण्याबरोबरच स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील आणि अधिकाधिक महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.