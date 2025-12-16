बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीसारख्या संस्थांच्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये मोठा बदल, पण विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी
शिष्यवृत्ती योजनांवर मर्यादा येण्याचे संकेत मिळाल्यानं शैक्षणिक तसंच सामाजिक क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील बार्टी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था), सारथी (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व मानव विकास संस्था) आणि महाज्योती (महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) या प्रमुख स्वायत्त संस्थांच्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळं पीएच.डी. व संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आधारस्तंभ ठरलेल्या शिष्यवृत्ती योजनांवर मर्यादा येण्याचे संकेत मिळाल्यानं शैक्षणिक तसंच सामाजिक क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.
नेमका बदल काय? : सरकारकडे एकाच कुटुंबातील अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचा संदर्भ देत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितलं की, "या संस्थांमधील पीएच.डी. प्रवेश व शिष्यवृत्ती देताना नवे निकष लागू केले जाणार आहेत. शिष्यवृत्ती बंद केली जाणार नाही, मात्र लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करणे, पात्रतेचे निकष अधिक कडक करणे, गुणवत्ता (मेरिट) आणि मर्यादा लागू करणे, यासारखे बदल अपेक्षित आहेत." सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयांमुळं निधीचा योग्य उपयोग होईल आणि अधिक गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल.
विद्यार्थ्यांना कसा फटका? : पीएच.डी. संशोधन ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असून बहुतांश विद्यार्थी पूर्णतः शिष्यवृत्तीवर अवलंबून असतात. अचानक धोरणात बदल झाल्यास आर्थिक सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होतो. संशोधन साहित्य, विद्यापीठ शुल्क व घर खर्चासाठी कर्ज घ्यावे लागतं. काही विद्यार्थ्यांना संशोधन अर्ध्यावर सोडण्याची वेळ येऊ शकते. काही विद्यार्थ्यांनी इतर संस्थांच्या तुलनेत फक्त सहा महिन्यांची शिष्यवृत्ती मिळाल्याचा आरोप करत भेदभावाची भावना व्यक्त केलीय. याशिवाय शिष्यवृत्ती वितरणात होणारा विलंब ही आधीपासूनच गंभीर समस्या आहे, असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.
आंदोलनं आणि नाराजी : मागील काही वर्षांत बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या समान धोरणाविरोधात तसंच शिष्यवृत्ती प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधात विद्यार्थ्यांनी मोर्चे व आंदोलनं केली आहेत. 12 डिसेंबर 2015 रोजी नागपूर इथं बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी धडक मोर्चा काढत फेलोशिपचा प्रश्न सरकारपुढं मांडला होता.
व्यवस्थेतील त्रुटी दुरुस्त करणं आवश्यक : "एकाच कुटुंबातील पाच-सहा लोक फक्त पैसे मिळतात म्हणून पीएच.डी. करतात," असं विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं होतं. त्यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी दिसून आली. विद्यार्थी संघटनांचं म्हणणे आहे की, "उच्च शिक्षण व फेलोशिप हा दानधर्म नसून संविधानिक अधिकार आहे. दलित-बहुजन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर संशय घेण्याऐवजी व्यवस्थेतील त्रुटी दुरुस्त करणं आवश्यक आहे."
सरकारच्या कारभारात अनियमितता : याबाबत बोलताना टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसची पीएचडी धारक विद्यार्थिनी शिल्पा शिवणकर यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्रातील पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपचा प्रश्न गेली 4 ते 5 वर्षे गंभीर बनत चालला आहे. पीएच.डी. साठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रवर्गानुसार बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय, अमृत अशा संस्थांमार्फत अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. तसंच या फेलोशिपच्या जाहिरातींना नियमित वेळापत्रकच नाही. दरवर्षी जाहिरात येणं अपेक्षित असताना 2022 नंतर बार्टीची 2023 नंतर सारथी, महाज्योती व इतर संस्थांची एकही जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही. यामुळं हजारो संशोधक विद्यार्थ्यांचं शिक्षण, संशोधन आणि भवितव्य अडचणीत आलं आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेली विधानं धक्कादायकच नाहीत तर अज्ञानाचं प्रतीक आहे," असं शिल्पा शिवणकर म्हणाल्या. तसंच, "एक साधा प्रश्न आहे, अजित दादा, तुमच्या कुटुंबातील सगळेच सदस्य राजकारणात असणं चालतं, मग एकाच कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण घेत असतील तर ते चुकीचं कसं?," असा उपरोधिक सवाल शिल्पा शिवणकर केलाय.
संवेदनशील अधिकारी बसावा : बार्टी फेलोशिपचा लाभ घेत असलेल्या एका विद्यार्थिनीनं नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली की, "फेलोशिपसाठी ऍडमिशन होण्याची प्रक्रिया सोपी नाही. प्रवेश परीक्षा, परीक्षा, मेन परीक्षा त्यानंतर मुलाखत आणि कागदपत्रांच्या याद्या. त्यात कॉलेजमध्ये आणि अगदी बार्टीच्या ऑफिसमध्ये फेलोशिपसाठी अर्ज करावा लागतो. तसंच अर्ज करायला गेल्यानंतरही स्टाफकडून, आम्हाला जितका पगार नाही तितके पैसे तुम्हाला मिळणार, असे टोमणे ऐकावे लागतात," असंही विद्यार्थिनीनं सांगितलं. याचबरोबर, "दोन अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांची तुलना करत, तुला फेलोशिप मिळते, त्याला का नाही, अशी थट्टा केली जाते," असं विद्यार्थिनीनं सांगितलं. याशिवाय, बार्टीतील कर्मचाऱ्यांच्या या वागणुकीला कंटाळून विद्यार्थी संघटनांमार्फत त्या स्टाफमध्ये पीएचडी केलेला आणि संवेदनशील अधिकारी बसावा, अशी मागणी आम्ही केली होती, असं विद्यार्थिनीनं म्हटलं आहे.
कागदपत्रे आणि प्रोग्रेस रिपोर्ट योग्य असेल तर फेलोशिप मिळतेच : बार्टीच्या फेलोशिप कोर्डनेटर हेड सारिका थोरात या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या पीएचडी धारक विद्यार्थिनी आहेत. त्यांनी सांगितलं की, विद्यार्थ्यांनी सर्व कागतपत्रं व्यवस्थित जमा केली आणि त्यांचा सहा महिन्याचा प्रोग्रेस रिपोर्ट कॉलेजनं समाधानकारक आहे, असं त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये नमूद केलं तर या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. मात्र, विद्यार्थ्यांची हजेरी 75 टक्के पेक्षा जास्त असावी आणि विद्यार्थ्यांची वागणूक कॉलेजच्या सर्व नियमानुसार असावी हा नियम तर सर्वसामान्य आहे," असं सारिका थोरात सांगतात.
फेलोशिपची रक्कम वेळेत विद्यार्थ्यांना मिळावी : फेलोशिपची रक्कम मिळण्यास उशीर होतो, याबाबत बोलताना लेशपाल जवळगे या पीएचडीच्या विद्यार्थ्यानं परिस्थिती गंभीर असल्याचं सांगितलं. तो म्हणाला, "फेलोशिपची रक्कम वेळेत विद्यार्थ्यांना मिळावी, इतकी अपेक्षा आहे. अनेकदा या अभ्यासक्रमाचा कालावधी जास्त असल्यानं जर ही फेलोशिपची रक्कम वेळेत मिळाली नाही तर विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो."
सरकारनं विद्यार्थी आणि शिक्षणतज्ज्ञांशी संवाद साधावा : नोंदणी दिनांकापासून सरसकट फेलोशिप मिळावी, समान धोरण रद्द व्हावं या मूलभूत मागण्यांसाठी विद्यार्थी आंदोलन, मोर्चे आणि निवेदनं देत आहेत. बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या शिष्यवृत्ती योजनांमधील बदल हा केवळ आर्थिक विषय नाही; तो महाराष्ट्रातील संशोधन संस्कृती, सामाजिक न्याय आणि उच्च शिक्षणाच्या भविष्यासंदर्भातील गंभीर प्रश्न आहे. सरकार अधिक गरजू विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचा दावा करत असले, तरी अचानक निकष बदल, निधी वितरणातील विलंब आणि वादग्रस्त विधानांमुळं विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. त्यामुळं अंतिम निर्णय घेताना सरकारनं विद्यार्थी आणि शिक्षणतज्ज्ञांशी संवाद साधावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
आकडे काय सांगतात? : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या एआयएसएचई (सर्व भारत उच्च शिक्षण सर्वेक्षण) अहवालानुसार 2021–22 या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रात सुमारे 17832 पीएच.डी. विद्यार्थी नोंदणीकृत होते. बार्टीच्या अधिकृत माहितीनुसार, 2012 ते 2022 या कालावधीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन फेलोशिप अंतर्गत 3103 विद्यार्थ्यांना (एम.फिल. व पीएच.डी.) लाभ मिळाला आहे.
