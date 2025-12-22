काँग्रेसला मोठा धक्का! 40 वर्षं एकनिष्ठ असलेल्या मुख्तार शेख यांनी केला राष्ट्रवादीत प्रवेश
मुख्तार शेख यांनी त्यांच्या पुत्रासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलाय. मुख्तार शेख यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाने काँग्रेसला हा मोठा धक्का मानला जातोय.
Published : December 22, 2025 at 3:01 PM IST
पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून, पुण्यात भाजपा आणि शिवसेना महायुती म्हणून लढणार आहेत, तर अजूनही महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांची बैठक सुरू आहे. तसेच यासंदर्भात अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. अशातच पुण्यात काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष असलेले मुख्तार शेख यांनी त्यांच्या पुत्रासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलाय. मुख्तार शेख यांच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाने काँग्रेसला हा मोठा धक्का मानला जातोय.
शेख यांचा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश : गेली 40 वर्ष काँग्रेस पक्षाचे एकनिष्ठ असलेले आणि दोन वेळा नगरसेवक राहिलेले काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मुख्तार शेख यांनी त्यांचे पुत्र विकार अहमद शेख याने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलाय.
शेख यांच्याकडून 40 वर्षं काँग्रेस पक्षाचं : याबाबत मुख्तार शेख म्हणाले की, गेली 40 वर्षं मी काँग्रेस पक्षाचं काम केलं असून, 1992 पासून आतापर्यंत मी महापालिकेची निवडणूक लढवली आहे आणि दोन वेळा नगरसेवक म्हणून महापालिकेत काम देखील केलंय. तसेच शहराच्या मध्यवर्ती भागात आमच्या इथं बारा बलुतेदार समाजात काँग्रेस पक्ष वाढवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच लोकसभा आणि विधानसभेत काँग्रेस पक्षाने जे काही उमेदवार दिले त्यांचं प्रामाणिकपणे मी काम केलंय. काँग्रेस पक्षाने आतापर्यंत अल्पसंख्याक समाजाला कोणतंही नेतृत्व करण्याची संधी दिली नाही आणि हीच बाब लक्षात घेत मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला असून, येत्या निवडणुकीत आम्ही संपूर्ण समाजाला सोबत घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस वाढवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.
दोन्ही राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीसोबत लढण्याची शक्यता : विशेष म्हणजे पुणे महानगरपालिकेचे निवडणुकीसाठी गेल्या आठवड्याभरापासून महाविकास आघाडीच्या दररोज बैठका सुरू असून, या बैठकांमध्ये महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षातील नेते प्रत्येक प्रभागासाठी चर्चा करत आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात जेवढे समविचारी पक्ष आहे त्यांना देखील सोबत घेण्याचा विचार या पक्षांकडून करण्यात येत असल्याचं सांगितलं जात आहे. अशातच गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याची चर्चा सुरू असल्याने दोन्ही राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीसोबत लढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राष्ट्रवादी आणि मनसेकडून अजूनही कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही : याबाबत काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले की, आमची महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांची बैठक सुरू असून कोणत्या पक्षाने कोणत्या प्रभागात लढावं यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. जिथं जिथं विनिंग क्रायटेरियाचा उमेदवार असेल ती जागा त्या पक्षाला सोडायची, अशी चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादी आणि मनसेकडून अजूनही कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. जेव्हा याबाबतचा प्रस्ताव येईल तेव्हा विचार करण्यात येईल. आज सकाळी पक्षाचे नेते बंटी पाटील यांच्याशी चर्चा झाली असून, या चर्चेत कोणता पक्ष महाविकास आघाडीमध्ये येणार आहे, अशी चर्चा झालेली नाही. महायुतीसोबत लढत असताना आपल्या मतांची विभागणी कुठेही होऊ नये, यासाठी समविचारी पक्षांनी एकत्रित यावं आणि एकत्रित आल्यावर आपल्याला चांगली लढत देता येईल, असा आमचा निष्कर्ष असल्याचा यावेळी त्यांनी सांगितलंय.