ETV Bharat / state

अकोल्यात ठाकरे शिवसेनेला मोठा धक्का, जिल्हा प्रमुखांसह 4 नगरसेवकांचा शिंदे शिवसेनेत प्रवेश

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 18, 2026 at 8:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अकोला - सध्या निवडणुकांचे वारे शांत झाले असले तरी अकोल्यात पक्षांतराचं राजकारण मात्र चांगलंच तापलं आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या अकोला महापालिका निवडणुकीनंतर आता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. निवडून आलेल्या 6 नगरसेवकांपैकी तब्बल 4 नगरसेवकांसह जिल्हा प्रमुख मंगेश काळे यांनी ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षाला सोडचिठ्ठी देत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. हा प्रवेश मुंबई येथे झाला.


अकोल्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून शिवसेना ठाकरे पक्षात मोठी फूट पडली आहे. महापालिका निवडणुकीत ठाकरेंच्या तिकिटावर विजयी झालेल्या 6 नगरसेवकांपैकी मनोज पाटील, सागर भारुका, सोनाली सरोदे आणि सुरेखा काळे या चार नगरसेवकांनी मुंबईत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यासोबतच ठाकरे पक्षाचे जिल्हा प्रमुख मंगेश काळे यांनीही शिंदेची वाट धरली. हा पक्षप्रवेश सोहळा शिवसेना नेते चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांच्या नेतृत्वात पार पडला.

विशेष म्हणजे, या घडामोडीत ठाकरे पक्षाचे जिल्हा प्रमुख मंगेश काळे यांनीही शिंदेंची वाट धरल्यानं हा धक्का आणखी मोठा मानला जात आहे. मनोज पाटील हे प्रहारचे महानगर अध्यक्ष असून त्यांनी प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये ठाकरे गटासोबत युतीत निवडणूक लढवली होती. या पक्षांतरानंतर अकोल्यातील भाजपा प्रणित शहर सुधार आघाडीची ताकद वाढली असून स्वीकृत नगरसेवकांसह एकूण सदस्य संख्या आता 53 वर पोहोचली आहे. शहर आणि प्रभागाच्या विकासासाठी हा निर्णय घेतल्याचं या नगरसेवकांनी स्पष्ट केलं आहे.दरम्यान, या घडामोडींमुळे अकोल्यातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून ठाकरे गटात आता केवळ 2 नगरसेवक उरले आहेत.

या घटनेमुळे अकोल्यात भाजपा प्रणित शहर सुधार समितीला बळ मिळाले आहे. तसंच विरोधकांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटातील आणखी दोन नगरसेवकांपैकी एक नगरसेवक पक्ष बदलाच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.

TAGGED:

4 CORPORATORS JOIN SHINDE
अकोला
ठाकरे पक्षात मोठी फूट
जिल्हा प्रमुख मंगेश काळे
MAJOR BLOW TO SHIVSENA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.