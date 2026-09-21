काँग्रेसला मोठा हादरा! माजी आमदार राहुल बोंद्रे भाजपामध्ये पक्षप्रवेश करणार; जाणून घ्या, त्यांची राजकीय कारकिर्द
काँग्रेस सोडून भाजपामध्ये पक्षप्रवेश करण्याची घोषणा करणाऱ्या माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांची राजकीय कारकिर्द कशी आहे, वाचा सविस्तर.
Published : September 21, 2026 at 12:32 PM IST
बुलढाणा- जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षाला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. चिखली विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार आणि काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष राहुल बोंद्रे यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याच गृहजिल्ह्यात ही घडामोड झाल्यानं काँग्रेसमध्ये खळबळ उडाली आहे.
20 सप्टेंबर 2026 रोजी राहुल बोंद्रे यांनी फेसबुक लाइव्हद्वारे काँग्रेस पक्ष सोडणार असल्याचा आपला निर्णय जाहीर केला. त्यांनी म्हटलं की, “काँग्रेस पक्षानं मला अनेक संधी आणि जिवाभावाची माणसे दिली. मुकुल वासनिक साहेबांनी माझ्या राजकीय वाटचालीची सुरुवात केली. हर्षवर्धन दादांनीही भावासारखे प्रेम दिले. मात्र, आता मी भाजपामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रेम देणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मी कधीही विसरणार नाही.”
बोंद्रे हे 2009 आणि 2014 मध्ये चिखलीतून दोनदा आमदार झाले होते. 2019 आणि 2024 च्या निवडणुकांत मात्र भाजपाच्या श्वेता महाले यांनी त्यांचा पराभव केला. दीर्घकाळ जिल्हाध्यक्षपद सांभाळल्यानंतर मे 2026 मध्ये त्यांची जागा प्रकाश पाटील यांना देण्यात आली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्या भाजपा प्रवेशाची चर्चा होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत 2 सप्टेंबर रोजी पक्षप्रवेश होऊ शकतो, असे ऑगस्ट 2026 मध्ये संकेत मिळाले होते.
राहुल बोंद्रे यांची राजकीय कारकिर्द कशी राहिली? राहुल बोंद्रे हे महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखलीचे प्रमुख राजकीय नेते आहेत. त्यांचा जन्म चिखली येथे झाला. वडील सिद्धविनायक काशिनाथप्पा बोंद्रे यांच्याकडून त्यांना समाजकारण आणि राजकारणाचे धडे मिळाले. त्यांनी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलं असून व्यवसायानं ते शेतकरी आहेत.
सुरुवातीची राजकीय कारकीर्द - बोंद्रे यांनी स्थानिक राजकारणातून सुरुवात केली. त्यांनी चिखली नगरपालिकेचे नगराध्यक्षपदही भूषवले. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी चिखलीतून उमेदवारी दिली होती. पण थोड्या फरकानं पराभव स्वीकारावा लागला. मुकुल वासनिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांची राजकीय वाटचाल सुरू झाली.
आमदारकीचा काळ (2009-2019)
- 2009: काँग्रेस तिकिटावर चिखलीतून विजयी. त्यांना 76,465 मते मिळाली आणि भाजपच्या प्रकाश जवंजाळ यांचा मोठ्या फरकानं पराभव केला.
- 2014: मोदी लाटेतही काँग्रेसच्या तिकिटावर पुन्हा विजयी. 61,581 मते मिळवून भाजपच्या सुरेश खबुतरे यांचा पराभव केला.
- या दोन कार्यकाळांत ते महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य राहिले. त्याचबरोबर बुलढाणा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्षपदही त्यांनी दीर्घकाळ (सुमारे 12 वर्षे) सांभाळले. मे 2026 मध्ये हे पद प्रकाश पाटील यांना देण्यात आले.
नंतरची निवडणूक आणि पराभव- 2019 : चिखलीतून काँग्रेसकडून लढले, पण भाजपच्या श्वेता महाले यांच्याकडून सुमारे 6,810 मतांनी पराभूत झाले.
2024: पुन्हा श्वेता महाले यांच्याविरुद्ध लढले. यावेळी फरक फक्त सुमारे 3,201 मतांचा होता.
इतर भूमिका आणि घडामोडी- बोंद्रे यांनी अनुराधा अर्बन बँक आणि स्पिनिंग मिलचे चेअरमनपदही सांभाळले. ते स्थानिक पातळीवर प्रभावशाली नेते म्हणून ओळखले जातात. 2026 मध्ये काही वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे त्यांची चर्चा झाली होती.
सध्याची स्थिती- 20 सप्टेंबर 2026 रोजी त्यांनी फेसबुक लाइव्हद्वारे काँग्रेस सोडून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करण्याचा निर्णय जाहीर केला. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या गृहजिल्ह्यात ही घडामोड महत्त्वाची ठरली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश होण्याची शक्यता आहे. राहुल बोंद्रे हे चिखली मतदारसंघात दीर्घकाळ काँग्रेसचा चेहरा राहिले आहेत. आता भाजपामध्ये प्रवेशानं त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला नवे वळण मिळालं आहे. या निर्णयामुळे चिखलीसह बुलढाणा जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. काँग्रेससाठी हे नुकसान असले तरी भाजपासाठी स्थानिक पातळीवर बळ मिळण्याची चिन्हे आहेत. बोंद्रे यांचा प्रवेश सोहळा कसा पार पडतो? त्याचा पुढील राजकारणावर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.