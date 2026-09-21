आयआयटी बॉम्बे विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणात मोठी कारवाई; डीन निलंबित
या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आयआयटी बॉम्बेच्या मंडळाची बैठक आज आयोजित करण्यात आली आहे.
Published : September 21, 2026 at 2:40 PM IST
मुंबई: आयआयटी बॉम्बेमधील एका विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येचे प्रकरण गंभीर वळणावर पोहोचले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. आयआयटी बॉम्बेचे संचालक शिरीष बी. केदारे यांनी 'डीन' प्रा. सूर्यनारायण डूल्ला यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, यापूर्वी विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येवरून सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान संचालक प्रा. शिरीष केदारे यांनी सोमवारी राजीनामा देण्याचे जाहीर केले होते; मात्र, त्यांनी योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही नमूद केले होते.
आंदोलकांनी मांडलेल्या 18 मागण्या मान्य : काही वेळापूर्वी 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर या प्रकरणावर भाष्य करताना शिरीष बी. केदारे म्हणाले, "डीन प्रा. सूर्यनारायण डूल्ला यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. चौकशीनंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे." या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी आज 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी' (आयआयटी) बॉम्बेच्या मंडळाची (बोर्ड) बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. रविवारी रात्री उशिरा प्रा. केदारे यांनी आंदोलकांना सांगितले होते, "मी राजीनामा देईन; मात्र, मला नियमांचे पालन करावे लागेल आणि सोमवारी होणाऱ्या बैठकीनंतर मी माझा निर्णय जाहीर करेन." बैठकीदरम्यान संस्थेच्या प्रशासनाने आंदोलकांनी मांडलेल्या 18 मागण्या मान्य केल्या.
मोबाईल फोन आणि 'चॅटजीपीटी'चा वापर करताना पकडले : अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'एनर्जी सायन्स अँड इंजिनीअरिंग' विभागातील बी. टेकच्या दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी साहिल रवींद्र वाकोडे (वय 22) याचा मृतदेह शुक्रवारी संध्याकाळी आयआयटी बॉम्बेच्या पवई कॅम्पसवरील वसतिगृहाच्या खोलीत छताच्या पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. या घटनेच्या काही तास आधीच, सत्र मध्य (मिड सेमिस्टर) परीक्षेदरम्यान त्याला मोबाईल फोन आणि 'चॅटजीपीटी'चा (ChatGPT) वापर करताना पकडण्यात आले होते.
वाकोडे प्रचंड तणावाखाली : महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या वाकोडेला हे टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी संस्थात्मक छळ आणि जातीवर आधारित भेदभावाला सामोरे जावे लागले होते, असा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. यानंतर विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमध्ये आंदोलन केले. वाकोडे प्रचंड तणावाखाली होता आणि त्याला शैक्षणिक निलंबनाची धमकीही देण्यात आली होती, असा दावा आंदोलकांनी केला. विद्यार्थ्याच्या पालकांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी शनिवारी एफआयआर (FIR) दाखल केला. यात आरोपींवर 'भारतीय न्याय संहिता' आणि 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा' यांच्या तरतुदींनुसार आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात एका प्राध्यापकाला आरोपी करण्यात आले असून, गुन्हे शाखा (क्राइम ब्रँच) या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
शैक्षणिक कारकिर्दीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही : आयआयटी बॉम्बेने दिलेल्या निवेदनानुसार, परीक्षेदरम्यान उत्तरे मिळवण्यासाठी वाकोडे याने परीक्षेची प्रश्नपत्रिका 'चॅटजीपीटी'वर अपलोड केली होती. मात्र, त्याच्यावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली नव्हती, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, संबंधित शिक्षक आणि विभागप्रमुखांनी या घटनेबाबत विद्यार्थ्याशी चर्चा केली; त्यांनी त्याचे समुपदेशन केले आणि या घटनेचा त्याच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही त्याला दिली. त्यानंतर तो विद्यार्थी आपल्या वसतिगृहातील खोलीवर परतला. त्याच दिवशी संध्याकाळी तो आपल्या खोलीत मृतावस्थेत आढळला.
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