पुण्यात एफडीएची मोठी कारवाई; हॉटेल वैशालीसह रूपालीचे परवाने निलंबित
एफडीएनं पुण्यातील दोन प्रसिद्ध हॉटेलचा परवाना निलंबित करून मोठी कारवाई केली आहे.
Published : November 14, 2026 at 3:09 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 3:33 PM IST
पुणे: गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्यानं एफडीएकडून विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली जात आहे. अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अन्न व औषध विभागाच्या वतीनं कारवाई करत थेट परवाना निलंबित करण्यात येत आहे. अशातच पुण्यातील फर्ग्युसन रोडवर असलेल्या हॉटेल वैशाली आणि रूपालीवर देखील अन्न व औषध विभागानं कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी अन्न व औषध प्रशासनानं सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र ही मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत फर्ग्युसन कॉलेज रोड येथील हॉटेल वैशाली आणि रूपाली हॉटेलवर कारवाई करण्यात आली आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे समोर आल्यानं या दोन्ही हॉटेलचे परवाने तत्काळ निलंबित करण्यात आलं आहे.
अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी हॉटेल वैशाली आणि हॉटेल रुपाली यांची तपासणी केली असता यात अनेक त्रुटी आढळून आल्याच समोर आलं आहे. जोपर्यंत संबंधित आस्थापना सर्व गंभीर त्रुटींचे पूर्णतः निराकरण करून पुनर्तपासणीत अन्न सुरक्षा मानकांची पूर्तता करत नाहीत आणि विभागाकडून लेखी परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांना कोणत्याही प्रकारचा अन्न व्यवसाय विक्री, पार्सल किंवा होम डिलिव्हरी करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
हॉटेल वैशाली आणि हॉटेल रुपालीत नेहमीच ग्राहकांची आजवर वर्दळ राहिलेली आहे. पुण्याच्या खाद्यसंस्कृतीत दोन्ही हॉटेलची विशेष ओळख मानली जाते. ही हॉटेल पुण्याच्या राजकीय, सामाजीक, सांस्कृतिक चर्चांची केंद्र राहिली आहेत. पुणे शहराच्या सामाजिक, सांस्कृतिक वाटचालीतील ते अनेक महत्वाच्या घटनांचे साक्षीदार राहिले आहेत. अनेकदा दोन्ही हॉटेलमध्ये राजकीय गप्पांचे निवडणुकीपूर्वी गप्पांचे फड रंगलेले दिसून आले आहेत.
मुंबईत दिवाळीच्या दरम्यान एफडीएची मोठी कारवाई- दिवाळीच्या दरम्यान काळात नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ मिळावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासन अर्थात एफडीएनं मुंबईत विशेष तपासणी मोहीम राबवली. मोहिमेदरम्यान मुंबई विभागातील 1 हजारहून अधिक अन्न आस्थापनांची तपासणी करुन 76 आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. काही आस्थापनांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. संशयास्पद आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यानं सुमारे 28 हजार 745 टन अन्नसाठा जप्त करण्यात आला. जप्त करण्यात आलेल्या पदार्थांची किंमत 92 लाख 82 हजार रुपये इतकी आहे.
हेही वाचा-