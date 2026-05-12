सोलापुरात एमडी ड्रग्जविरोधात मोठी कारवाई १ कोटी ९० लाखांचे ९५० ग्रॅम मेफेड्रोन जप्त

सोलापुरात एमडी ड्रग्जविरोधात मोठी कारवाई करुन 1 कोटी 90 लाखांचे 950 ग्रॅम मेफेड्रोन जप्त करण्यात आले. यामध्ये दोन आरोपींना अटक करण्यात आलीय.
Published : May 12, 2026 at 9:33 PM IST
सोलापूर - सोलापूर शहर गुन्हे शाखेनं अमली पदार्थांविरोधात मोठी कारवाई करत तब्बल 1 कोटी 90 लाख रुपये किमतीचं 950 ग्रॅम एमडी (मेफेड्रोन) हा अमली पदार्थ जप्त केला आहे. या कारवाईत दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून एका महिलेच्या सहभागाचाही तपास सुरू आहे. पोलीस उपआयुक्त गोहर हसन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर माहिती दिली. पोलिसांनी अमली पदार्थासोबत दहा लाखांचे चारचाकी वाहन देखील जप्त केले आहे. त्यामुळे पोलिसांनी एकूण दोन कोटींचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. रिजवान शब्बीर खान (वय 26, रा. अंबिका नगर भाग-3, नवी जिंदगी, सोलापूर), साहील सिकंदर पिरजादे (रा. सोलापूर) या दोघांना अटक केलं असून कोर्टात हजर केलं असता, चार दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली आहे. एका महिलेला ताब्यात घेतलं असून पोलिसांचा तपास सुरू आहे, आणखीन एक संशयित आरोपी फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत असल्याची माहिती डीसीपी हसन गोहर यांनी दिली.
पोलिसांना खबऱ्याने टीप दिली - क्राईम ब्रँचच्या पोलिसांना एका खबऱ्याने अचूक टीप दिली होती. 12 मे रोजी सकाळी गुन्हे शाखेचे पोलीस पथक शहरात पेट्रोलिंग करत असताना पोलीस अंमलदार भारत पाटील यांना गोपनीय माहिती मिळाली. सात रस्ता परिसरात असलेल्या मुस्लिम कब्रस्तान ते संगमेश्वर कॉलेजकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर एका कारमध्ये अमली पदार्थ आहे. पोलिसांनी ताबडतोब जाऊन पाहणी केली असता, एक कार संशयित रित्या उभी होती. क्राईम ब्रँचच्या पोलिसांनी उभी असलेल्या हुंडाई व्हेन्यू कारभोवती तत्काळ सापळा रचला.
एका दिवसात कारवाई; दोन कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत - सोलापूर गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी कार क्रमांक MH-13 ES-1411 मधील संशयिताला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. कार चालक रिजवान शब्बीर खान (वय 26, रा. अंबिका नगर भाग-3, नवी जिंदगी, सोलापूर) याला ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला. कारची झडती घेतली असता ड्रायव्हर सीटजवळील ड्रॉवरमध्ये प्लास्टिकच्या पिशवीत पांढऱ्या रंगाचा पदार्थ आढळून आला. फॉरेन्सिक तपासणीत हा पदार्थ मेफेड्रोन (एमडी) असल्याचं स्पष्ट झालं. पोलिसांनी 1 कोटी 90 लाख रुपये किमतीचं 950 ग्रॅम एमडी जप्त केलं. तसंच 10 लाख रुपये किमतीची हुंडाई व्हेन्यू कार असा एकूण 2 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.
एका महिलेचा सहभाग असल्याचा संशय - पोलिसांनी या प्रकरणात रिजवान खान याच्यासह साहील सिकंदर पिरजादे (रा. सोलापूर) याला अटक केली असून दोघांना न्यायालयानं चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तपासादरम्यान या गुन्ह्यात साहील पिरजादे याची पत्नी कायनात साहील पिरजादे उर्फ कायनात साहील खान (मूळ रा. मुंबई, सध्या रा. मंत्रीचंदक नगर, सोलापूर) हिच्या सहभागाची शक्यता समोर आली आहे. तिच्याबाबत अधिक तपास सुरू आहे. या प्रकरणी बाजार पोलीस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय काळे करीत आहेत.
