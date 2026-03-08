रंगपंचमीच्या पूर्वसंध्येला काळाचा घाला: पाईपलाईन जोडताना मातीचा ढिगारा अंगावर कोसळला, दोन तरुण ठार
पाईपलाईन जोडताना मातीचा ढिगारा कोसळून झालेल्या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. ही घटना साताऱ्यातील उंडाळे गावात घडली.
Published : March 8, 2026 at 2:09 PM IST
सातारा : रंगपंचमीच्या पूर्वसंध्येला साताऱ्यातील उंडाळे गावात मोठी दुर्घटना घडली. ओढ्यातील पाणी विहिरीत सोडण्यासाठी काढलेल्या चरीत सिमेंट पाईप जोडत असताना मातीचा ढिगारा अंगावर कोसळून दोन तरूणांचा मृत्यू झाला. करण बाजीराव चव्हाण आणि अमर रंगराव वडार (रा. मनव, ता. कराड), अशी मृतांची नावं आहेत. दोघंही विवाहित होते. या घटनेमुळे उंडाळे परिसरावर शोककळा पसरली आहे.
तरुण करत होते पाइपलाईन टाकण्याचं काम : घटनास्थळावरुन मिळालेल्या माहितीनुसार, उंडाळे-मनव रस्त्यावरील ठाकराची मळी शिवारात शनिवारी सकाळपासून पाइपलाईन टाकण्याचं काम सुरू होते. ओढ्यातील पाणी विहिरीत सोडण्यासाठी श्रीरंग हरी पाटील यांच्या शेतात जेसीबीनं दहा ते बारा फूट खोल चर काढण्यात आली. त्यामध्ये सिमेंटची पाईप टाकण्याचं काम करण चव्हाण आणि अमर वडार यांनी घेतलं होतं.
ढिगाऱ्याखाली दबल्यानं श्वास गुदमरून मृत्यू : चर काढून झाल्यानंतर जेसीबी ऑपरेटर व इतर कामगार झाडाच्या सावलीत जेवायला बसले. जेवण झाल्यानंतर थोडी विश्रांती घेऊन पाईप टाकूया, असं दोघांना सांगितल. मात्र, दुसऱ्या ठिकाणच्या कामावर जायचं असल्यानं कोणाला न सांगता दोघंही पाईप जोडण्यासाठी चरीत उतरले. त्यावेळी वरून कोसळलेल्या मातीच्या ढिगाऱ्याखाली दबल्यानं श्वास गुदमरून दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला.
करण आणि अमर न दिसल्यानं झावी धावपळ : करण आणि अमर हे कुठंच दिसत नसल्यानं जेसीबी ऑपरेटरनं चरीकडं धाव घेतली असता, चरीमध्ये मातीचा ढिगारा पडल्याचं लक्षात आलं. त्यानं तत्काळ दोघांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बराच वेळ ढिगाऱ्याखाली राहिल्यानं दोघांचा जागीच गुदमरुन मृत्यू झाला होता. दोघांना उंडाळे ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले, असता डॉक्टरांनी तपासून दोघांनाही मृत घोषित केलं. या घटनेची नोंद कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात झाली असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
